- " Muharrem Bey dersine çalışmıyor"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Muhalefetten, bizim söylemlerimizin üstünde, olumlu cümleler kurmalarını beklerim. Biz 3 köprü yaptık, '3 köprü yetmez, ben 5 köprü yapacağım' desinler." dedi. Kentteki yerel bir televizyonda yayınlanan "Seçim 2018" programında Özlü, yerli otomobille ilgili ortaklık anlaşmasının imzalandığını, projenin 6 ortağı var olduğunu anımsatan Bakan Özlü, "5 ana firma yüzde 19 ortaklıkla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de yüzde 8 ile ortak oldu. Ortaklık anlaşması imzalandı. Tüm bilgileri sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Cumhurbaşkanımız bunu bir televizyon kanalında açıklayacaktı ama Malatya'da yapacakları bir programda hem CEO'yu hem de projenin ana parametreleri hakkında bilgi verecekler." dedi. Otomotiv sanayisinde her 35-40 yılda bir teknolojik dönüşüm yaşandığını aktaran Özlü, "Şu anda otomotiv sanayisinde bir teknolojik dönüşüm yaşıyoruz, elektrikli otomobil. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada sıfıra yakın karbon emisyonlu, gürültü kirliliği oluşturmayan, yakıt ekonomisi sağlayan ve özellikle sık tamir, bakım gerektirmeyen otomobil türüne geçiyoruz. Bu elektrikli otomobildir." diye konuştu.

Dünyanın önde gelen otomobil şirketlerinin elektrikli otomobil üzerine çalışmaya başladığını ifade eden Özlü, Türkiye'nin de bu teknolojik dönüşümü yakalamak ve bu dönüşümün öncü ülkelerinden birisi olmak istediğini söyledi. Geleceğin otomobillerini "yürüyen yazılımlar" olarak niteleyen Bakan Özlü, şunları kaydetti: "Otomotiv elektroniği ve yazılım ağırlıklı bir otomobil üreteceğiz. Dünyadaki trend bu yönde, biz de bu trendin başındayız. Bundan 10 sene önce otomobil yapmaya kalksak, geçti, yani zamanlama bakımından. Çünkü içten yanmalı motorlarda 500-600 bin üretmezseniz ekonomik ölçeği yakalayamıyorsunuz. Elektrikli otomobillerde böyle bir sıkıntı yok. Bundan 10 sene sonra otomobil yapmaya kalksak çok geç olacak. O bakımdan tam zamanı, zamanlama çok uygun." Yerli otomobile ortak olan 5 büyük Türk şirketinin projeye başlamadan önce 1 milyar avro yatırım hazırladığını belirten Özlü, yaşanan teknolojik dönüşümü yakalamak istediklerini aktararak, "Yerli otomobilin toplam bedeli 3,2 milyar avro civarında olacak. Dolayısıyla bu bir teknoloji dönüşüm projesidir. Biz bunu yapmazsak, biz bu işe girmezsek bundan 10-15 sene sonra mevcut otomotiv yan sanayimiz boşta kalacak. Çünkü ciddi bir dönüşüm yaşanıyor." şeklinde konuştu.