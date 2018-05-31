HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Muharrem Bey dersine çalışmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 23:53 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "Muhalefetten, bizim söylemlerimizin üstünde, olumlu cümleler kurmalarını beklerim. Biz 3 köprü yaptık, '3 köprü yetmez, ben 5 köprü yapacağım' desinler." - "Muharrem Bey telefon açsa, sorsa 'Bu yerli marka otomobilde ne yaptınız? Bana bilgi notu gönderin' dese, hemen göndeririz. Ama ne okuyor, ne soruyor"

"Muharrem Bey dersine çalışmıyor"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Muhalefetten, bizim söylemlerimizin üstünde, olumlu cümleler kurmalarını beklerim. Biz 3 köprü yaptık, '3 köprü yetmez, ben 5 köprü yapacağım' desinler." dedi.

Kentteki yerel bir televizyonda yayınlanan "Seçim 2018" programında Özlü, yerli otomobille ilgili ortaklık anlaşmasının imzalandığını, projenin 6 ortağı var olduğunu anımsatan Bakan Özlü, "5 ana firma yüzde 19 ortaklıkla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de yüzde 8 ile ortak oldu. Ortaklık anlaşması imzalandı. Tüm bilgileri sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Cumhurbaşkanımız bunu bir televizyon kanalında açıklayacaktı ama Malatya'da yapacakları bir programda hem CEO'yu hem de projenin ana parametreleri hakkında bilgi verecekler." dedi.

Otomotiv sanayisinde her 35-40 yılda bir teknolojik dönüşüm yaşandığını aktaran Özlü, "Şu anda otomotiv sanayisinde bir teknolojik dönüşüm yaşıyoruz, elektrikli otomobil. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada sıfıra yakın karbon emisyonlu, gürültü kirliliği oluşturmayan, yakıt ekonomisi sağlayan ve özellikle sık tamir, bakım gerektirmeyen otomobil türüne geçiyoruz. Bu elektrikli otomobildir." diye konuştu.

Dünyanın önde gelen otomobil şirketlerinin elektrikli otomobil üzerine çalışmaya başladığını ifade eden Özlü, Türkiye'nin de bu teknolojik dönüşümü yakalamak ve bu dönüşümün öncü ülkelerinden birisi olmak istediğini söyledi.

Geleceğin otomobillerini "yürüyen yazılımlar" olarak niteleyen Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"Otomotiv elektroniği ve yazılım ağırlıklı bir otomobil üreteceğiz. Dünyadaki trend bu yönde, biz de bu trendin başındayız. Bundan 10 sene önce otomobil yapmaya kalksak, geçti, yani zamanlama bakımından. Çünkü içten yanmalı motorlarda 500-600 bin üretmezseniz ekonomik ölçeği yakalayamıyorsunuz. Elektrikli otomobillerde böyle bir sıkıntı yok. Bundan 10 sene sonra otomobil yapmaya kalksak çok geç olacak. O bakımdan tam zamanı, zamanlama çok uygun."

Yerli otomobile ortak olan 5 büyük Türk şirketinin projeye başlamadan önce 1 milyar avro yatırım hazırladığını belirten Özlü, yaşanan teknolojik dönüşümü yakalamak istediklerini aktararak, "Yerli otomobilin toplam bedeli 3,2 milyar avro civarında olacak. Dolayısıyla bu bir teknoloji dönüşüm projesidir. Biz bunu yapmazsak, biz bu işe girmezsek bundan 10-15 sene sonra mevcut otomotiv yan sanayimiz boşta kalacak. Çünkü ciddi bir dönüşüm yaşanıyor." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin bu teknolojik dönüşümün içerisinde kalması lazım" diyen Özlü, artık Türkiye'nin kendi markasını ortaya koyması gerektiğini belirtti.

- " Muharrem Bey dersine çalışmıyor"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil konusunda danışmanlarınca yanlış bilgilendirildiğini ifade eden Faruk Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muharrem Bey dersine hiç iyi çalışmıyor. Muharrem Bey bir defa bizim üzerinde çalıştığımız otomobilin, Türkiye'nin teknolojik dönüşüm ürünü olduğunu bilmiyor. Çünkü 20 yıl geriden geliyorlar. Bu söylemleri çok basit ifadelerdir. Ya okumuyor ya da danışmanları çok yetersiz. Muharrem Bey telefon açsa, sorsa 'Bu yerli marka otomobilde ne yaptınız, bana bilgi notu gönderin' dese, hemen göndeririz. Ama ne okuyor, ne soruyor. Öğretmenlerin dersine çalışması lazım, 'öğretmen Muharrem İnce dersine çalışmıyor' desek yanlış olmaz. AK Parti'ye muhalefet olan kesim yapma değil yıkma ile yol alıyor. HDP, 'Biz iktidara gelirsek savunma sanayisini kapatacağız' diyor. Saadet Partisi Genel Başkanı 'Ben hızlı tren projesini durduracağım' diyor. Muharrem Bey de 'Yerli marka otomobili kaldıracağım' diyor. Muhalefetin tüm söylemleri 'kaldıracağım, durduracağım, yıkacağım' üzerinedir. Muhalefetten, bizim söylemlerimizin üstünde, olumlu cümleler kurmalarını beklerim. Biz 3 köprü yaptık, '3 köprü yetmez, ben 5 köprü yapacağım' desinler. Milletin 24 Haziran'da en güzel değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Düzce'de

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
Kars'ta aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdiKars'ta aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çankırı'da iftar yaptıJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Çankırı'da iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

İlginizi Çekebilir

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

HDP'li Sezai Temelli ve Pervin Buldan FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cuma mesajları 1 Haziran - Mübarek Cuma için yazılmış en güzel Cuma mesajları resimli 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'derslerini verelim' dedi ve bu çağrıyı yaptı

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.