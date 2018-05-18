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MUHARREM İNCE: "1, BARIŞACAĞIZ. 2, BÜYÜYECEĞİZ. 3, BÖLÜŞECEĞİZ"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:15 | Son Güncelleme

*Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce: *"Yoksulluğu yok etmemiz lazım.

*Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce:
*"Yoksulluğu yok etmemiz lazım. Yasakları kaldırmamız lazım. Ekonomimizi büyütmek için önce şeffaf ve hukuk devletine ihtiyacımız var. Ekonomideki büyümeyi de gerçekleştirdikten sonra bir adil bölüşüme ihtiyaç var. Gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltmeye ihtiyacımız var. 1, barışacağız. 2, büyüyeceğiz. 3, bölüşeceğiz"
*"Allah'ın izni, milletin isteğiyle 24 Haziran'da un varsa, şeker varsa yeni yepyeni bir usta da gelecek"

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Avcılar Belediyesi'nin Cihangir Mahallesi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. İftarın ardından konuşan İnce, iftar sofralarının bereket, huzur sofraları olduğunu, bu nedenle bu sofralarda siyaset konuşmak istemediğini söyleyerek, "Türkiye'nin kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var" dedi.

"YASAKLARI KALDIRMAMIZ LAZIM"
Türkiye'nin gelecek dönemde barışması ve kenetlenmesi gerektiğinin altını çizen İnce, "Türkiye'nin bir büyük şemsiye altında birleşmeye ihtiyacı var. Bunu başarmalıyız. Gençlerin geleceğe umutla bakmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin eğitimli ve akıllı evlatları ülkemizi terk ediyor, geleceğe güvenle bakamıyor. Acilen bu beyin göçünü durdurmamız lazım. Emeklilerimizi daha rahat yaşatmamız lazım. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim vermemiz lazım. Bütün bunları başarabiliriz. Yoksulluğu yok etmemiz lazım. Yasakları kaldırmamız lazım. Ekonomimizi büyütmek için önce şeffaf ve hukuk devletine ihtiyacımız var. Ekonomideki büyümeyi de gerçekleştirdikten sonra bir adil bölüşüme ihtiyaç var. Gelir dağılımındaki adaletsizliği düzeltmeye ihtiyacımız var. 1, barışacağız. 2, büyüyeceğiz. 3, bölüşeceğiz. "

"UN VARSA ŞEKER VARSA YENİ YEPYENİ BİR USTA DA GELECEK"
İnce, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de Avrupa'nın en genç nüfusunun bulunduğunu hatırlatarak, "Ovalarımız, tarihimiz, doğamız var. Her şey mümkün. Helva yapmak için un da var şeker de var. Sadece bir ustaya ihtiyaç var. Allah'ın izni, milletin isteğiyle 24 Haziran'da un varsa, şeker varsa yeni yepyeni bir usta da gelecek. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin." diye konuştu.
İnce, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, partililer ve vatandaşların katıldığı iftar programından ayrılırken 19 Mayıs'ta Samsun'da olacağını söyleyerek, alkışlar eşliğinde programdan ayrıldı.

Görüntü dökümü:
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-İftardan detaylar
-İnce'nin konuşması

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