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Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:11 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Erzincan'da vatandaşlara seslendi. İnce 24 Haziran'da alacağı oy oranına ilişkin konuşarak, "Birinci turda almaya yetmiyor ama yüzde 35’lerin üzerindeyiz. Canınızı sıkmayın." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Erzincan’da düzenlediği mitingte 24 Haziran'da alacağı oy oranını açıkladı. İşte İnce'nin o açıklaması:

"YÜZDE 35'LERİN ÜZERİNDEYİZ"

‘Muharrem İnce şu anda oyunuz kaç’ derseniz. Birinci turda almaya yetmiyor ama yüzde 35’lerin üzerindeyiz. Canınızı sıkmayın.

EVİM BANA SARAY

Türkiye’ye tasarruf yapın denildi. Benim döneminde devlet tasarruf yapacak. Cumhurbaşkanının 20 aracı olmayacak. 300 aracı olmayacak. Saray’da oturmayacak. 16 yıldır milletvekiliyim 14 yıl kirada oturdum. Bir apartman dairem var. Evim bana saray gibi geliyor orada oturacağım.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Ülke başkanlarınıda evine davet edersin artık :) inşallah ev 5+1 dir :)
HAYIRLISIYLA "İNCE" !UMUDUMUZ SENSİN!
aç tAvuk kendini darı ambarında sanarmış, muho kaç yıllık siyasi geçmişin varda böyle sağlam atıyon, gerçi söylediğine sen dahi inanmıyonda bay ke maaaal seni fena gazlıyor heralde.
yav he he 1 dairesi varmış tanımasak sallada tanıyorum abicim seni
Palyaconun rüyası...
bu seçim ikinci turda senindir
Adam alacağı oyu bile delikanlı gibi söylemiş.
cok saglam tekme attilar sana muharrem onurun varsa cekil
kendisinden bi halt olmayacağını anlamış bu vaadler inandırıcı değil
Tayyip’in evi de yoktu bir yüzüğü vardı şimdi ise milyar dolarları başkanım, seçim adil hilesiz bir şekilde geçerse şayet 2.turda % 54 civarı ile kazanırsınız umarım
Bu ülkede harun gibi gelip karun gibi gidenler oldu fakat ılımlı islamcı,dinci,din tandanslı,seçimlerde kuranı sallayan bu akp.zihniyeti nasıl bu yolsuzluklara bulaştı, dindar geçinen kesime hırsızlığın helal olduğunu nasıl benimsetti,inan edin bunu anlayamadım.Dün TV.de camide yardım kutusuna vatandaşın biri 100 TL.atınca görevlinin nasıl söğüşlediğinin görüntüsü,benim yaşadığım başka bir örnek;cami tuvaletinde görevli birinin kumbaraya atılan parayı boşaltıp ,imamla kırışırken rastladığım enstantaneler,bu kesimde allah korkusunun nasıl kaybolduğunu gördük.
İncemi akşenermi kararsızım
sen nekadar da bos konusuyorsun
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