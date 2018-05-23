Muharrem İnce 24 Haziran Erken Seçimi'nde alacağı oy oranını açıkladı!

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Erzincan’da düzenlediği mitingte 24 Haziran'da alacağı oy oranını açıkladı. İşte İnce'nin o açıklaması:
"YÜZDE 35'LERİN ÜZERİNDEYİZ"
‘Muharrem İnce şu anda oyunuz kaç’ derseniz. Birinci turda almaya yetmiyor ama yüzde 35’lerin üzerindeyiz. Canınızı sıkmayın.
EVİM BANA SARAY
Türkiye’ye tasarruf yapın denildi. Benim döneminde devlet tasarruf yapacak. Cumhurbaşkanının 20 aracı olmayacak. 300 aracı olmayacak. Saray’da oturmayacak. 16 yıldır milletvekiliyim 14 yıl kirada oturdum. Bir apartman dairem var. Evim bana saray gibi geliyor orada oturacağım.
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
CHP Diyarbakır Milletvekili Adayı Gülay Emre'den zehir zemberek sözler! Adaylıktan çekildi
İstanbul Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hareketli anlar! Otoparkta çatışma çıktı!
Bülent Tezcan'dan Eren Erdem'e yanıt
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
17 yaşındaki baldız dehşet anlarını anlattı! 'Göğsüne dayar dayamaz...'
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 13 yorum