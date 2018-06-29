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Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:51 | Son Güncelleme

24 Haziran gecesi çoğu seçmen aynı soruya kilitlenmişti: Muharrem İnce nerede? Sandık sonuçlarının yavaş yavaş netlik kazanmasının ardından açıklama beklenen İnce ortalıkta görünmedi. Tek mesajı İsmail Küçükkaya'ya attı. 'Adam kazandı'. Milyonlarca CHP seçmeninin merak ettiği soruya Sözcü yazarı Saygı Öztürk cevap verdi. Öztürk'ün iddiasına göre; İnce, o gece ailesiyle birlikte Swiss Otel'in 8. katındaydı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 24 Haziran seçim gecesi oylar sayıldıktan sonra açıklama yapmayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin nerede olduğuna dair iddiada bulundu.

OTELİN O KATI KAPATILMIŞTI

"Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi?" diyen Öztürk, "İnce Swiss Otel'in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu" iddiasında bulundu.

Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu kullandıktan sonra saat 17.00 civarında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne geldi. Kendisini YSK önünde hem CHP'nin hem de İnce'nin temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu karşıladı. İnce, açıklama yaptıktan sonra minibüsle ayrıldı ve bir daha da seçim gecesi basının önüne çıkmadı, yerini de kimse öğrenemedi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR

İşte bu durum, İnce ile ilgili müthiş iddiaların başlangıcı oldu. O bomba iddialardan birisi sosyal medyada şöyle yer aldı:

“Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) rehin tutulmaktadır. ‘Dediğimizi yapmazsan yarın kan gövdeyi götürür' denmiştir. Koruma polisi bunu merkeze iletmiştir. İnce'nin eşi de ortada yok. WhatsApp'dan zorla İsmail Küçükkaya'ya'a ‘Adam kazandı' mesajı attırılmış. Üstüne 7 YSK üyesine zorla dediklerini yaptırıyorlar. Meral Akşener ise tamamıyla kayıp ve hakkında kesin bir bilgi yok. FOX TV basıldı, A Haber gibi yapıldı. Yayınlar kesildi. İşte bu bir darbedir. İzmir, İstanbul'da mobese kameraları kapatılmıştır. Haberler susturulmuştur.”

ENGİN ALTAY DA YANINDAYDI

Buna inanan inandı. Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi? Swiss Otel'in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu."

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Okuyucu Yorumları 49 yorum
TAYYİP, SEÇİMLE DEMOKRASİYLE GELDİ,SEÇİMLE DEMOKRASİYLE GİTMEYECEĞİNİ HERKES ANLADI.YİNE BİR ÜÇ KAĞITLA SEÇİMİ ALDILAR.
bukemedigin eli öp yapamıyorsan saygı gösterin yoksa saygı goremezsiniz
ülkemiz ikibin öncesi kurulan düzene alıştığı için demokrasiyi hazmetmekte güçlük çekiyor ince nedemiştş bunlar şizofren hepsinin tedaviye ihtiyacı var yoga yapacaklarına iki rekat namaz kıldınlar belki Allah hidayet verirde yüreklerine iman dolar.
adamda sokaga çıkcak hâlmi? kaldı çıktı yenildi kk ogluda onu partiden diskalife yaptı
BU SEÇİM BİR ARAP ÜLKESİNDE YAPILSAYDI BU KADAR ŞAHİBE OLMAZDI NEDEN BÖYLE OLUYOR BİLEN VARMI ADİL ADALETLİ BİR SEÇİM OLMADIMI YOKSA
EV SAHİBİ EVEMİ SOKMAMIŞ..
@yilmaz_1972_giepm Anan çağırmış gidip gitmeme konusunda karar vermek için oraya gitmiş
@zilan.65 ANAM UMREDE..BELLİKİ SENDE ANNE ,EŞ NAMUS KAVRAMI YOK...AMA SENİ ÇOK KOLAY BULUR..VE BU KAVRAMLAR İLE İLGİLİ DERS VEREBİLİRİM..KURUKERE.VANA ÇOK YAKINIM..
Cumhurbaşkanı olacağım diye chp seçmenlerin den para istemişti O paralar nasıl bitecek cumhur başkanı olamayacak denilince O otelin katını kapatır abi yoksa parayı elinden kaptırmak zoruna gider. O isim şöyle gel marrem şimdi ise git marrem.
Bu işte bir iş var ama hadi bakalım kokusu çıkar
yok kardes iyi senaryo
Hani vardıya şu enayiler İncenin hesabına para yatıranlar! işte onların parasını yemekle meşkuldü sanırım.
Bu işte bir iş var ve yıllar sonra ortaya çıkacak
Sevenlerinin başkanlık seçiminde kullanmak uzere gönderdikleri paraları otel katını kapatarak halktan koparak ye bakalım halkçi(!) Muharrem
Muharrem ince geleceğin aydınlık yüzü idi ama karanlık yüzler aydınlığa ermemize izin vermedi
O gece chp liler muharremin bir sözünü bekliyordu sadece bir
Eeee nolmuş? ne dememizi bekliyorsunuz? alçak mı hain mi? adam nereden izlerse izler sonuçları. çıktı mertçe dürüstçe kaybettik diyebildi daha ne!!!!
Medya kendine malzeme üretiyor
bize bu çoşkuyu yaşattı ya netde olurda oldun adam gibi adam
OLABİLİR GİDENLER ONDAN ÜSTÜN MÜ, PARASI OLAN GİDER. GARİBANIN GİDECEĞİ VAR MI Lİ
ne var bu haberde boş haber yapmayın lütfen !!
İşiniz günücüz ülkeyi karıştırmak. Yalnız muharrem İNCE'yi yaptığı açıklamalardan ve ülkeyi kaosa sokmamasından dolayı tebrik ediyorum. Bize böyle delikanlı muhalefet liderleri lazım. Partisini terör örgütlerinden uzak tutarsa ve milliyetçi bir politika izlerse 2 seçime kalmaz partisini iktidara taşıyabilir.Ancak PKK DHKPC militanlarını temizlemesi lazım.
İncede biliyordu kazanamayacağını.
ince ye oy vermiş biri olarak komple teorileri üretipte milletin aklıyla dalga geçmeyin adam 12 milyon oy fark attı ister swiss otelde olsun ister abd de ister çin de neticeye bakıcaksın tayyip erdoğan işi bitirdi helal olsun chp nasıl olsa akp ye çalıştığı sürece tayyip 20 seçim daha kazanır beter olsun düşünede bi tekme bizden bundan sonra kimse ağlamasın
MUHALEFETE VERDİĞİM OY İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM BUNLAR DAN ERKEKLİK OLMAZ MERAL DE AYNI KURU GÜRÜLTÜ İKİSİDE RTE NİN HEDEFİNE GİRMİŞ
anasayfadaki baslikta yazili 7. kat, burda oldu 8. kat, ülkede gürültü kirliligi, hijyen kirliliginden sonra simdide haber kiriligi mevcut
iyi Senaryo yaziyorlar
Chp zihniyetinin demokrasiyi hazmetmesini tarih şu ana kadar göstermemiştir, onlara göre demokrasi onların düşündüğü gibi düşünürsen var farklı fikirlere ,görüşlere,düşüncelere demokrasi yok. Geçmiş tarihi yeni yetişen neslin incelemesi lazım chp zihniyeti bu ülkede Başbakan asmış ve binlerce insanı da farklı düşüncelerde olduğu için hapislerde çürütmüştür.
Hep aynı senaryo; KAOS yaratın.
Millet, Reis'i destekleyerek her karanlık zihni kendi karanlığına gömdü, hazmedemeyenler havlamaya devam etsin...
BEN BU SONUÇLARA ZATEN HİÇ İNANMADIM Kİ
Buna inanan var mı cidden
iyi senoryo
İşiniz gücünüz CHP.Memleketin bu kadar sorunu varken.Siz önce bir donunuzu toplayın sonra CHP ile uğraşın.
ben köyüne dönmüştür sanıyordum
biz bu adamlara nasıl oy verelim,nasıl güvenelim,nasıl ülkeyi teslim edelim bunların hayatları yalan,yalan,yalan!zaten kaybedeceğini biliyordun ama yüzde otuz sana oy vermis insanlara saygı gösterip parti binasında onlarla birlikte olsaydın bare be adam!swis otelde kafa çekeceğine sana oy verenlerle cay icseydin sendende bir bok olmazmış anladık.
Bundan bir cacık olmaz burdaki salaklar da havalara çıkardı bunu
SıZE NE LANN GERİ ZEKALILAR SÜRÜSÜ
Siz ne içiyorsanız bize de söyleyin :)))
ates olmayan yerden duman tütmez...
incede akp nin bir numaralı adamı
eee seçim kampanyasın dan gelen paraları değerlendirmiştir ne yapsın ziyan mı olsaydı paralar :)))
Güzel Senaryo.Bakalim baska neler cikaracaklar.Böyle durumlar ic savas cikarma alametleridir.böyle haberler ciksinki sosyal medya devreye girsin milleti sokaga dökmeye calissinlar.Muharrrem incede iyi adam rolü yapsin.
ENGİN ALTAY NEDEN YANINDAYDI BİLİYORMUSUNUZ;ENGİN ALTAY 2002 DE BAHÇELİNİN ECEVİTİ VE KENDİSİNİ ERKEN SEÇİM KARARIYLA İKTİDARDAN ETTİĞİNİ SÖYLEYE DURDU,BU SEFER YİNE DEVLET BAHÇELİNİN ERKEN SEÇİM KARARIYLA AKP Yİ İKTİDARDAN,MHP Yİ BARAJ ALTI BIRAKACAĞINAI SÖYLEYİP YALANINA KENDİ İNANDI O KADARKİ BU HAYALLE YATIP KALKTI,ONUN İÇİN OTELE HAYALLE KAPANDI İNCE İLK TURDA KAZANACAKTI ENGİN ALTAYDA HÜLYASINA KAVUŞUP CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAKTI,MAALESEF YALANCININ MUMU YASSIYAKADAR YANMADAN SÖNDÜ,ŞİMDİ ORTALIKLARDA YALANCI ÜNVANIYLA DOLAŞIYOR.
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