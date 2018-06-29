Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 24 Haziran seçim gecesi oylar sayıldıktan sonra açıklama yapmayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin nerede olduğuna dair iddiada bulundu.

OTELİN O KATI KAPATILMIŞTI

"Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi?" diyen Öztürk, "İnce Swiss Otel'in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu" iddiasında bulundu.

Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu kullandıktan sonra saat 17.00 civarında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne geldi. Kendisini YSK önünde hem CHP'nin hem de İnce'nin temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu karşıladı. İnce, açıklama yaptıktan sonra minibüsle ayrıldı ve bir daha da seçim gecesi basının önüne çıkmadı, yerini de kimse öğrenemedi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR

İşte bu durum, İnce ile ilgili müthiş iddiaların başlangıcı oldu. O bomba iddialardan birisi sosyal medyada şöyle yer aldı: