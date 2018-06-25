Muharrem İnce açıklama canlı izle! İnce'den seçim sonuçları açıklaması!

Türkiye'de yeni yönetim sisteminin ilk seçiminde Recep Tayyip Erdoğan %52 oy oranı ile ilk Cumhurbaşkanı oldu. En yakın rakibi Muharrem İnce ise %30 oy aldı. Seçim sonuçları sonrası Muharrem ince ne diyecek, nasıl bir açıklama yapacak merak ediliyor.

Muharrem İnce 12.00'de seçim sonuçları ile ilgili konuşma yapacak. İnce'nin seçim ile ilgili açıklamalarını, yorumlarını aşağıdaki online yayınlardan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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