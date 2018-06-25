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Muharrem İnce açıklama canlı izle! İnce'den seçim sonuçları açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk turda biten seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olduğu seçimle ilgili Muharrem İnce'nin yapacağı açıklama merak ediliyor. İşte Muharrem İnce'nin seçim açıklaması için canlı izleme bağlantıları...

Muharrem İnce açıklama canlı izle! İnce'den seçim sonuçları açıklaması!

Türkiye'de yeni yönetim sisteminin ilk seçiminde Recep Tayyip Erdoğan %52 oy oranı ile ilk Cumhurbaşkanı oldu. En yakın rakibi Muharrem İnce ise %30 oy aldı. Seçim sonuçları sonrası Muharrem ince ne diyecek, nasıl bir açıklama yapacak merak ediliyor.

Muharrem İnce 12.00'de seçim sonuçları ile ilgili konuşma yapacak. İnce'nin seçim ile ilgili açıklamalarını, yorumlarını aşağıdaki online yayınlardan canlı olarak takip edebilirsiniz.

CHP TV canlı izle

CNNTürk canlı izle

NTV canlı izle

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