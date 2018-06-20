Muharrem İnce: Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacak

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL,DHA-CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu mitingi öncesi, seçim otobüsünde açıklamalarda bulunarak anket firmalarını eleştirdi. İnce, “Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacak. Asla onların söyledikleri gibi olmayacak, bunu herkes görecek. Ben milletle kucaklaştığımı düşünüyorum" dedi.

“BEN TOPLUMUN BENİMLE RAHATLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Muharrem İnce, sabah gerçekleştirdiği İstanbul programının ardından uçakla Çorlu Havalimanı'na geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve partililerin eşlik ettiği İnce, seçim otobüsünden çevreyi selamladı. İnce, seçim otobüsünde keyifli görüldü.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, daha sonra seçim otobüsünde DHA'ya açıklamalarda bulunarak, “Ben toplumun benimle rahatladığını düşünüyorum. Meydanlarda sadece CHP'nin değil, başka siyasi partilere gönül vermiş kardeşlerimin de beni desteklediklerini görüyorum, bana bunu söylüyorlar. Anket firmaları bu seçimin kaybeden olacak. Asla onların söyledikleri gibi olmayacak, bunu herkes görecek. Ben milletle kucaklaştığımı düşünüyorum" dedi.