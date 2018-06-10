- MUHARREM İNCE BAĞCILAR'DA KONUŞTU

"BAZI PROJELER ÇOK HOŞUM GİTTİ" Muharrem İnce, "Benim Cumhurbaşkanı adayı olarak bir seçim manifestom var. CHP'nin de seçim vaatleri var. AK Parti'nin de MHP'nin de İyi Parti'nin de HDP'nin de, Saadet Partisi'nin de var. Bütün partilerin seçim vaatlerini okudum. Allah için yalan yok, isimlerini şimdi vermeyeyim göreceksiniz Cumhurbaşkanı adayı olduğumda, bazı projeler çok hoşuma gitti. Onları ben niye söylemedim diye hayıflandım. Hiç fark etmez. Başka partilerin projesi de olsa memleketin yararınaysa o projeyi de yapacağım, söz" diye konuştu.

Haber- Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL, DHA Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bağcılar Güneşli Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. "Eğitimde zorlama yapmayacağız" diyen İnce, "Cumhurbaşkanı olduğumda Çankaya Köşkü'ne AK Parti'den bir eğitimci çağıracağım. MHP'den bir eğitimci.. İyi Parti'den, Saadet Partisi'nden, HDP'den, parlamento dışındaki partilerden herkesi bir araya getireceğim. Diyeceğim ki, 'Gelin şu eğitim konusunda uzlaşalım.' Uzlaşarak, dayatarak değil. Öyle bir uzlaşma sağlayacağız ki 50 sene bir daha eğitim tartışması olmayacak. Bunu yapacağım, söz" dedi.

"TAZE KANA İHTİYAÇ VAR"

Muharrem İnce taze kana ihtiyaç olduğunu belirterek “Türkiye'ye demokrasiyi yeniden getirecek, taze bir ihtiyaç var. Erdoğan gelirse bu krizi atlatamaz. Türkiye'yi karanlık günler bekler. Dolar 8-10 lira olursa şaşırmayın. Dünyanın bütün ülkelerinde ne zaman buhranlı günler olmuşsa uzun süre o ülkeyi yönetenler değiştirilmemişse buhran atlatılmamış" ifadelerini kullandı.

“BEN SİZE HUZUR VAAT EDİYORUM"

Muharrem ince, “16 senedir yönetiyor. Geçmişe bir bakalım, tarihe bir bakalım. Bütün dünyada böyle olmuş. Değiştirmekte fayda vardır. Huzur vardır, huzur. Ben size huzur vaat ediyorum huzur. Kimse kimseyi ötekileştirmeyecek. Başımı kapatıyorum, kapat, başımı açıyorum aç. 'Başımı kapattım devlet dairesindeyim'. Git, hiç kimsenin kıyafetiyle uğraşmadan, sağcı- solcu diye ayırmadan, Alevi-Sünni diye ayırmadan, Türk- Kürt diye ayırmadan…" şeklinde konuştu.

“SİZİN ÇOCUKLARINIZA GÜZEL HAYALLER KURDURACAĞIM"

Kadınlara seslenen İnce “Şu anda yüz kadından 32'si çalışıyor, bunu iki katına çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız söyleyeyim; Her mahalleye bir kreş kuracağız. Çocuk kreşe, kadın işe. Her semte günlük engelli bakım evi ya da yaşlı bakım evi kuracağız. Tozlu köy yollarında yetişerek buraya geldim ben. Halk çocuğu olarak, fizik öğretmenliği yaparak. Kamyonlarda muavinlik yaparak. 16 yıllık milletvekilliğinin sonunda Cumhurbaşkanı adayıyım. İçimi acıtan iki şeyi sizinle paylaşayım. Milletvekili arkadaşımın birisi kağıt toplayan bir çocuğa sormuş; 'Hayalin ne senin?' demiş. Çocuk demiş 'Ağabeyi büyük kağıt toplamak istiyorum, onlarda çok para var' demiş. İçimi acıttı bu içimi. Diyarbakırlı bir ailenin çocuğuymuş. Dedim 'Ya niye bu çocuğun adresini almazdınız.' Bu çocuğu bulsaydık. Benim 81 milyona sözüm olsun. Fizik öğretmeni Muharrem İnce sözü olsun. Sizin çocuklarınıza güzel hayaller kurduracağım güzel hayaller. İçimi acıtan bir başka şey. Adıyaman 'da oldu. Bir köylü yaklaştı dedi ki; 'Ben tütün ekiyordum, tütünü yasakladılar' dedi. Ve Erdoğan Adıyaman meydanına gelmiş 'Tütün zararlıdır' demiş. Tütünün zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Adıyaman tütününü yasakladılar. Millete Amerikan tütünü içiyorlar. Bunlar yerli, bunlar milli biz değiliz öyle mi? Geçin bu işleri geçin bu işleri. Neresi milli, neresi yerli? Saraydaki mermeri bile yerli değil. Arabası yerli değil, uçağı yerli değil, gözlüğü yerli değil, içtiği çay yerli değil, neyi yerli? Milliymiş.. Süleyman Şah oradan oraya gezdirdin Süleyman Şahı. Süleyman Şah sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Neren yerli neren milli. Meydana gelmiş Adıyamanlılara demiş ki; 'Tütün zararlıdır. Ey Erdoğan o imam hatip lisesindeki günlerini unuttun. Artık Amerikan sermeyesinin adamı oldun. Şimdi ben sana soruyorum; Adıyaman tütünün de zehir var da, Amerikan tütünün de vitamin mi var? Ey benim muhafazakâr kardeşim sana sesleniyorum; Erdoğan Türkiye'yi Brüksel'den yönetiyor, Washington'dan yönetiyor. Moskova'dan yönetiyor. Ben Ankara'dan yöneteceğim" dedi.