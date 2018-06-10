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-  MUHARREM İNCE BAHÇELİEVLER'DE KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL DHA CHP'nin  cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bahçelievler'de Haznedar Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL DHA
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bahçelievler'de Haznedar Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
İnce, "Ekonomik kriz kapıda. Eğer Erdoğan bir daha seçilirse Türkiye'de dolar 8-10 lira olacak. Söylemedi, demeyin. Dünyada saygın olmayan yerimiz devam edecek. Bir karanlığa doğru gideceğiz" dedi.

İNCE'DEN GENÇLERE 'BURSUN KESİLMEYECEK' SÖZÜ
"Gençlerle birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız" diyen İnce, "Bunu birlikte yapacağız. Sen fizikçisin. Ekonomiyi nasıl düzelteceksin diyorlar. İlk ekonomi ödülünü alan kişi fizikçidir" dedi. Seçim vaatlerinden bahseden İnce, "Her yıl 10 bin öğrenciyi doktora için yurt dışına göndereceğiz. Fizik öğretmeni Muharrem İnce sözü. İki yıl içinde hiçbirinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim, söz. 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de 500'er lira karşılıksız burs alacaksınız. Üniversiteyi bitirdin, iş bulamadın, bursun kesilmeyecek. Kredin kesilmeyecek. İş bulana kadar devam edecek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Meydandan detaylar
-Binaların balkonlarından mitingi takip edenler
-İnce'nin konuşması
-Genel ve detaylar

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