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MUHARREM İNCE BALIK TUTTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 13:56 | Son Güncelleme

  Haber: İstanbul DHA CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Unkapanı Köprüsü'nde balık tuttu.

Haber: İstanbul DHA
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Unkapanı Köprüsü'nde balık tuttu.
İnce Kağıthane'deki mitinginin ardından Eyüp'e geçti. Unkapanı Köprüsü'nde inen İnce ve beraberindekiler, olta atan balıkçılarla sohbet etti. Bir balıkçıdan aldığı oltayı sallayan İnce, balık tuttu. İnce daha sonra tuttuğu balığı iğneden çıkararak denize attı.

Görüntü Dökümü:
-İnce'nin balık tutması
-Balığı geri atması
-Detaylar

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