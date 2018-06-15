HABER

Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi olan Yalova’nın Elmalık Köyü’ndeki köy camisinde kıldı.

CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi olan Yalova’nın Elmalık Köyü’ndeki köy camisinde kıldı. Namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce’nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin elini öptü.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'na memleketi olan Yalova'nın Elmalık köyünde girdi. Sabahın erken saatlerinde evinden çıkıp camiye yürüyen İnce hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elmalık Köyü Cami'nde kıldığı namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce’nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek burada ailesi ile bayramlaştı. üm milletin bayramını kutladığını söyleyen İnce, burada gazetecilere açıklamada bulunarak, “Bizde bayramlarda bu geleneksel sıra olayı vardır. Herkes birbirinin doğum tarihini bilir zaten. Sadece yabancılar varsa onlarda hata olur. Yoksa köylülerde bir hata olmaz. Herkes yaşına bakar. Yaşı geldiği zaman sıraya girer, bayramlaşır. En son 7-8 yaşındaki çocuklar, köyün ihtiyarı en başta oturur. Bu seremoni, bu gelenek hiç değişmedi benim için. Sadece bir kez askerdeyken katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde devam edeceğiz, onu bozmayacağız. Ben bütün milletimizin, Müslümanların bayramlarını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. Bayramda ağız tanını bozmayalım ama akşamüzeri saat 18.00’de mitingimiz var. Arife günü bana söylenenlere akşamüzeri gerekli cevabı veririm." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İnce'nin evden çıkışı vatandaşlarla selamlaşması
-Camiye yürümesi ve namaz çıkışı bayramlaşma
-Mezarlık ziyareti
-Annesinin elini öpmesi
-Açıklamaları

Enver Fatih TIKIR-Can EROK-Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

3dk 53sn - 435 mb

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)
Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.