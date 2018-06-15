HABER

Muharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:33 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kıldı.

Muharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldı

Enver Fatih TIKIR- Can EROK- Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki camide kıldı. Namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce'nin mezarında dua okudu. İnce, mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin elini öptü.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'na memleketi Yalova'nın Elmalık köyünde girdi. Sabahın erken saatlerinde evinden çıkıp camiye yürüyen İnce, hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elmalık Köyü Camisi'nde kıldığı namazın ardından cami çıkışında köylülerle tek tek bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce'nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek burada ailesi ile bayramlaştı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan İnce, "Bizde bayramlarda bu geleneksel sıra olayı vardır. Herkes birbirinin doğum tarihini bilir zaten. Sadece yabancılar varsa onlarda hata olur. Yoksa köylülerde bir hata olmaz. Herkes yaşına bakar. Yaşı geldiği zaman sıraya girer, bayramlaşır. En son 7-8 yaşındaki çocuklar, köyün ihtiyarı en başta oturur. Bu seremoni, bu gelenek hiç değişmedi benim için. Sadece bir kez askerdeyken katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde devam edeceğiz, onu bozmayacağız. Ben bütün milletimizin, Müslümanların bayramlarını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. Bayramda ağız tanını bozmayalım ama akşamüzeri saat 18.00'de mitingimiz var. Arife günü bana söylenenlere akşamüzeri gerekli cevabı veririm" dedi.

FOTOĞRAFLI

Muharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldıMuharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldıMuharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldıMuharrem İnce, bayram namazını köyünde kıldı

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
/ Havadan fotoğraflar// Fatih Camii bayram namazında doldu taştı/ Havadan fotoğraflar// Fatih Camii bayram namazında doldu taştı
/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Oyuncu Hacı Kamil Adıgüzel hayatını kaybetti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

Sevgiliye bayram mesajları 2018: En beğenilen Ramazan Bayramı mesajları

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 15 Haziran il il Cuma namazı vakitleri

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Edirne'de tehlikeli gerginlik

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

Başbakan Yıldırım bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.