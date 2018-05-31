HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muharrem İnce bunu ilk kez açıkladı! 'Oğlum askerde hapis yattı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:49 | Son Güncelleme

Dün Didem Nagehan Alçı, Bülent Aydemir ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda ilgili anlattığı bir hikaye de dikkat çekti. İnce, "Bunu ilk kez anlatıyorum" diye başladığı sözlerini, "Oğlumu ziyarete gittim. Alay komutanı 'Oğlunuz cep telefonu ile yakalanmış' dedi. 'Niye bana söylüyorsun, gariban Mehmet Ağa'nın çocuğu olunca ne oluyor' dedim. '5 gün yatıyor' dedi. 'İyi bana sorma' dedim. 'Vekilim çok rahatladım' dedi" diye sonlandırdı

Dün çıktığı televizyon programında söyledikleriyle sosyal medyada epey gündem olan Muharrem İnce'nin konuşmalarından bir detay daha dikkatleri çekti.

'ALLAH KORKUSU BANA ONU YAPTIRMAZ'

Oğlunun Balıkesir'de kısa dönem jandarma er olarak askerlik yaptığını belirten İnce, "Oğlum devletin okullarında okudu. 5-6 yıl önce... Askere gidecekti. Bunu ilk kez açıklıyorum. Eşim de bana 'Askere gidecek, Doğu'ya bir yere gitmesin. Devreye girecek misin' diye sordu. Ben de, 'Hiç işim olmaz' dedim. O benim vicdanımı rahatsız eder. İnançlarımdan dolayı da beni rahatsız eder. Uykularımı kaçırır. Allah korkusu bana onu yaptırmaz. Gece saat 00.00'da gideceği yer belli oluyordu. Yoğunluktan internete giremediler. 'Öğrenebilir misin' diye sordular. Öğrenmedim, bahtına ne çıkarsa..." diye konuştu.

'VEKİLİM ÇOK RAHATLADIM'

Oğlunun Balıkesir'de askerlik yaptığı sırada 5-6 gün 'hapis yattığını' da anlatan İnce, "Cep telefonu ile konuşmuş... Alaya ziyarete gittim. Alay komutanı bana 'Oğlunuz cep telefonu ile yakalanmış' dedi. 'Niye bana söylüyorsun, gariban Mehmet Ağa'nın çocuğu olunca ne oluyor' dedim. '5 gün yatıyor' dedi. 'İyi bana sorma' dedim. 'Vekilim çok rahatladım' dedi" diye konuştu.

PARTNERPetek'e sürpriz doğum günüPetek'e sürpriz doğum günü
15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tarihi görüntüler ortaya çıktı! Yaylım ateşine karşı böyle yürümüşler15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tarihi görüntüler ortaya çıktı! Yaylım ateşine karşı böyle yürümüşler
Bilim insanları yazın yaşanan sel felaketlerini konuştuBilim insanları yazın yaşanan sel felaketlerini konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Nagehan Alçı CHP

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Okuyucu Yorumları 19 yorum
mememi istyorsun bu kadar aglama niye? merkel bile biliyor kimin seçilecegini oksijen yerine rakı solumayı bırakın artık
Dürüst,Çalışkan içimizden biri Muharrem İnce geliyoor !
Son zamanlarda sallamak ne kadar moda oldu nasıl olsa inanılır Aynı hızla sen ve diğer seçilecek zatı muhteremler sallamaya devam bu millet nasıl olsa inanır.
Çok düzgün ve namuslu adamsın MUHARREM
kısadonem iydir be.
Yersen... Gariban Mehmet Ağanın oğlunda geç cep telefonu kullanmayı, ankesörlü telefona parası çıkışmaz. Milleti hep aynı yerden; vicdanından vurmaya çalışmayın. Projelerle konuşun A partisi B partisi olarak değil gerçekçi olun!
Olmadı işte, oglun hırsuzlıktan, rusvetten, valiyi tokatlamaktan, aravayla nirini oldurmekten yattı deseydin tayyibin ogullarıyla esit olurdu:))
Yeminle söylüyorum AKP ye oy vermiş biriyim ama anladığım ve gördüğüm bir şey var ki AKP gibi yandaş besleyen hak hukuk bilmeyen. Torpil v.s. bu tür konularda insanların hakkını yemekten hiç çekinmeyen parti yoktur. Ben eskiden beri Sol görüşü benimsememiş biriyim. Yine de olumsuz gördüğüm yönleri elbette var ama bir gerçek var ki bu dediğim konularda Sol partiler her zaman daha dürüst olmuşlardır. İllaki istisnai durumlar olmuştur ama genel olarak Sol partiler daha dürüstlerdir.
Allah ülkemizin yardımcısı olsun inşallah. Sen de sözünün eri olursun inşallah. Bu millet yoruldu artık yalanlardan entrikalardan soygunlardan kavgadan düşmanlıktan. Akrabalar birbiriyle görüşmek oldu. Ey aziz milletim değmez bu yalancı politikacılar için. yeter artık değiştirelim. Baktık bu da yalan söylüyor bunu da gönderelim. Kimse milletimizden büyük değildir. Halkın teveccühü ile halka saldıran biri nasıl olur? o diğerleri dedikleri senin benim akrabam gevur değil. İyi düşünelim inşallah.
iyice komik oluyor bu adam konuştukça
ne bahtlı!!! çocukmuş ki askerliği balıkesire çıkıvermiş...
way be...hakuna mata ta...
Bende RTE suçlamasını bekliyordum.
Hee halk da yedi. Alay komutanı vekilden korkacak ve "çok rahatladım" diyecek, size derdimi anlatamamaktan korkardım pozisyonuna düşecek, bak hele bakkk...
:)
pardon kimde allah korkusu sayın muharrem bey seni çok yakından tanımasam tamam diyecemde onun için bu konu için sana sadece burayı geç diyecem ben ve seni yalova elmalık köyü çok iyi bilir allah korkun olup olmadığını harbi ama bu kelimesine çok güldüm :)
adamsın adam vicdanlı ve ahlaklısın
ALLAHIN İZNİ MİLLETİMİN DESTEĞİ İLE CUMHUR BAŞKANI SEÇECEĞİZ
Hatayda mıydı, Plislere karrakolda İçtima yaptırıp BİR SİYASİNİ;N yakını tekmil almıştı, TEŞHİS edilmişti
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Ramazan bayramı ve kurban bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ve kurban bayramı ne zaman? Kaç gün tatil olacak?

Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

Son dakika! CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

AÖF sınav sonuçları bekleniyor! 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF sınav sonuçları bekleniyor! 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tarihi görüntüler ortaya çıktı! Yaylım ateşine karşı böyle yürümüşler

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tarihi görüntüler ortaya çıktı! Yaylım ateşine karşı böyle yürümüşler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.