HABER

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 17:12 | Son Güncelleme

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planını eleştirdi. Vatandaşın yastığının altında dolar ya da altın olmadığını iddia eden İnce "Türkiye nedeni ve çözüm yolları belli olan büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyadır" dedi.

Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay toplamaya çalışan muhaliflerin çabası devam ederken, o muhaliflerin lideri Muharrem İnce twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
Erdoğan'ın dün açıkladığı 100 günlük eylem planını beğenmeyen ve Türkiye'nin bir krizle karşı karşıya olduğunu iddia eden İnce şu mesajları paylaştı:

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYA"

İçinde ne yazarsa yazsın, denetleyeni olmayan bir icra programı Türkiye için umut olamaz. Sadece, açıklayanların gerçeklerden uzak fantastik kurgularını yansıtır.

Türkiye nedeni ve çözüm yolları belli olan büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Çözüm, gerçek nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Oysa bize çözüm olarak yastık altında saklandığı düşünülen dolarların bozulması önerilmektedir.

"KRİZİN NEDENİ VE ÇÖZÜMÜ BELLİ"

Türkiye nedeni ve çözüm yolları belli olan büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Çözüm, gerçek nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Oysa bize çözüm olarak yastık altında saklandığı düşünülen dolarların bozulması önerilmektedir.

"ZENGİNLER ÜLKEDEN KAÇTI" İMASI

Az da olsa tasarruf etmeyi başaran yurttaşlarımız ise, kısıtlı birikimlerini enflasyona karşı koruyacaklarını düşündükleri para birimini ya da altını tercih etmektedirler.

Sayın Erdoğan, seslenmen gereken insanlar 16 yıldır izlediğin ekonomik politikalarla besleyip büyüttüğün insanlardır. Ne yazık ki onlar da bu ülkeyi çoktan terk ettiler.

“Milyoner Göçü 2018” raporunu danışmanlarından istersen, bunlar hakkında her türlü bilgiye ulaşırsın ve aralarında epeyce dostun ve arkadaşın olduğunu görürsün.

PARTNERFacebook ve Instagram kullananlar dikkat!Facebook ve Instagram kullananlar dikkat!
Bakanlığın fazla ödeme yaptığı şehit eşine icra tebligatıBakanlığın fazla ödeme yaptığı şehit eşine icra tebligatı
İçişleri Bakanlığı'ndan Şehit Polis Abdullah Ümit Sercan'ın eşine haciz şoku! Ödedikleri fazla tazminatı geri istediler!İçişleri Bakanlığı'ndan Şehit Polis Abdullah Ümit Sercan'ın eşine haciz şoku! Ödedikleri fazla tazminatı geri istediler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Kriz erdoğan ekonomi CHP

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

ABD’den Türk ürünlerine inceleme!

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Magnesia Antik Kenti'nden heykel fışkırdı! 2 bin yıllık oldukları tahmin ediliyor!

Magnesia Antik Kenti'nden heykel fışkırdı! 2 bin yıllık oldukları tahmin ediliyor!

Polis Akademisi yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacak

Polis Akademisi yüksek lisans ve doktora öğrencisi alacak

İçişleri Bakanlığı'ndan Şehit Polis Abdullah Ümit Sercan'ın eşine haciz şoku! Ödedikleri fazla tazminatı geri istediler!

İçişleri Bakanlığı'ndan Şehit Polis Abdullah Ümit Sercan'ın eşine haciz şoku! Ödedikleri fazla tazminatı geri istediler!

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

'Pembe panter' sosyal medya fenomeni çıktı

Yunanistan'dan skandal karar! Terörist Kaya'nın iadesini durdurdu

Yunanistan'dan skandal karar! Terörist Kaya'nın iadesini durdurdu

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.