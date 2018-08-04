Muharrem İnce: Büyük bir krizle karşı karşıyayız

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay toplamaya çalışan muhaliflerin çabası devam ederken, o muhaliflerin lideri Muharrem İnce twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Erdoğan'ın dün açıkladığı 100 günlük eylem planını beğenmeyen ve Türkiye'nin bir krizle karşı karşıya olduğunu iddia eden İnce şu mesajları paylaştı:

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR EKONOMİK KRİZLE KARŞI KARŞIYA"

İçinde ne yazarsa yazsın, denetleyeni olmayan bir icra programı Türkiye için umut olamaz. Sadece, açıklayanların gerçeklerden uzak fantastik kurgularını yansıtır.

Türkiye nedeni ve çözüm yolları belli olan büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Çözüm, gerçek nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Oysa bize çözüm olarak yastık altında saklandığı düşünülen dolarların bozulması önerilmektedir.

"KRİZİN NEDENİ VE ÇÖZÜMÜ BELLİ"

Türkiye nedeni ve çözüm yolları belli olan büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Çözüm, gerçek nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Oysa bize çözüm olarak yastık altında saklandığı düşünülen dolarların bozulması önerilmektedir.

"ZENGİNLER ÜLKEDEN KAÇTI" İMASI

Az da olsa tasarruf etmeyi başaran yurttaşlarımız ise, kısıtlı birikimlerini enflasyona karşı koruyacaklarını düşündükleri para birimini ya da altını tercih etmektedirler.

Sayın Erdoğan, seslenmen gereken insanlar 16 yıldır izlediğin ekonomik politikalarla besleyip büyüttüğün insanlardır. Ne yazık ki onlar da bu ülkeyi çoktan terk ettiler.

“Milyoner Göçü 2018” raporunu danışmanlarından istersen, bunlar hakkında her türlü bilgiye ulaşırsın ve aralarında epeyce dostun ve arkadaşın olduğunu görürsün.

