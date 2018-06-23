Muharrem İnce, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, siyasetin, başkasının başarısızlığı üzerine kurulamayacağını belirterek, "'Bu sistemden vazgeçeceğiz, parlamenter sisteme geri döneceğiz' derken şu anlaşılmasın; geçmiştekine dönmeyeceğiz, geçmişteki de iyi değildi. Daha iyisini yapacağız." dedi. İnce, Halk TV'de canlı yayınlanan Halk Arenası Programı'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde demokratik parlamenter sisteme geçilmesi için çalışmalar yapacağını dile getiren İnce, "TBMM'nin çalışma sistemini biliyorum. Mecliste bir uzlaşma sağlandığında bahsettiğimiz sisteme daha çabuk geçilebilir. 'Bu sistemden vazgeçeceğiz, parlamenter sisteme geri döneceğiz' derken şu anlaşılmasın; Geçmiştekine dönmeyeceğiz, geçmişteki de iyi değildi. Daha iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu. Dündar'ın, Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik söylediği "MHP'nin yok farz edilmesini kabul edemeyiz. Davutoğlu'nun yaptığı hatalara düşerlerse her şey biter. Kimse bizi yok sayamaz, satın alamaz, kullanamaz." sözleri üzerine İnce, şöyle konuştu:

"Benim hiç ilgi alanıma girmiyor. Neden? Siyaset, başkasının başarısızlığı üzerine kurulmaz. Siyaset, başkalarının kavga etmesi üzerine kurulmaz. Siyaset kendi başarın üzerine kurulur. Yani, anlatayım. 'Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kavga etsin, biz de aradan çıkalım.' Böyle bir siyaset yapılmaz. Bu doğru değil. 'Tayyip Erdoğan ile Bahçeli kavga etsin, biz de aradan kurtarırız.' Bu doğru değil. Ama şunu söyleyeyim size. Erdoğan ile Bahçeli birbirlerine neler söylediler? Herkes biliyor. Merak etmeyin? Ülkücü kardeşlerim bize oy veriyor. Siz hiç merak etmeyin." Ergenekon ve Balyoz davaları sürdüğü dönemde milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Silivri'deki bir duruşmaya gittiğini ve mahkemenin hakimine "Bir gün o koltukta, tepede oturmayacaksın, aşağıda oturacaksın yargılanacaksın." dediğini hatırlatan İnce, şöyle devam etti: "Şimdi o hakim hapishanede. Şimdi bakın bir FETÖ'cüler vardı, bir de Erdoğan'ın adamları vardı, bir de Silivri'de hapishaneye atılanlar vardı. Hapiste olanlar 5 yıl yattı. FETÖ'cüler yattı. İş birlikçileri henüz yargılanmadı. Bakın, ben mahkeme salonunda arkadaşlarımla birlikte 38 milletvekiliydik yanılmıyorsam o duruşmada... Ben orada FETÖ'cü hakimlerle kavga ederken, hak ararken, Erdoğan 'Ben Ergenekon'un savcısıyım' diyordu. Yani FETÖ'cülerin ortağıydı. Bank Asya'nın kurdelesini birlikte kesiyorlardı. Birlikte kurdele kestikleri arkadaşları geçen gün Yenikapı'da da ziyaret etti kendisini. Acele etmeyin, bakarsın yarın neden ziyaret ettiğini de açıklayıveririm."

- "Tüm terör örgütleriyle amansız şekilde mücadele edeceğim" Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde PKK, FETÖ gibi tüm terör örgütleriyle amansız şekilde mücadele edeceğini söyleyen İnce, "FETÖ'cü öğretmen var, FETÖ'cü doktor var, FETÖ'cü hemşire var, FETÖ'cü marketçi var, FETÖ'cü baklavacı var. Hepsi var ama FETÖ'cü milletvekili yok. Böyle birşey olabilir mi? FETÖ'nün siyasi kanadı yok. Neden yok?" dedi. Siyasetin bir ilke üzerine yapılması gerektiğini aktaran İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Erdoğan'ın meydanlarda yaptığı bir şey var. Ben diyorum ki, 'Demirel'in yaptığı köprüden bayramlarda bedava geçiyoruz. Senin yaptığın köprüden parayla geçiyoruz. Normal zamanlarda Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz, 5.5 lira gidiş, 5.5 lira dönüş. Senin yaptığın köprüden 228 liraya geçiyoruz. 114 lira gidiş, 114 lira dönüş.' Bugün bana cevap veriyor. 'Bay Muharrem, Yalova'ya geçerken nereden geçiyorsun' diyor. 'Geçme o zaman' diyor. 'Sandalla geç' diyor. Erdoğan, bir; babanın parasıyla yapmadın, milletin parasıyla yaptın. İki; ben milletvekili maaşı alıyorum, ben geçerim oradan da kamyoncu, otobüsçü nasıl geçecek? Ben onun derdindeyim. Sen bana onu söyle. Yakında şunu söyleyebilir; 'Paran varsa geç, paran yoksa geçme.' diyebilir. 'Paran varsa hastalan, paran yoksa hastalanma' diyebilir. Ya da 'paran varsa yaşa, paran yoksa yaşama' diyebilir."