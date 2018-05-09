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Muharrem İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

DEMİRTAŞ'LA YAKLAŞIK 1 SAAT GÖRÜŞTÜ CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretinin ardından, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın aralarında bulunduğu partililer ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener'le yemek yedi.

DEMİRTAŞ'LA YAKLAŞIK 1 SAAT GÖRÜŞTÜ CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretinin ardından, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın aralarında bulunduğu partililer ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener'le yemek yedi. Meriç Nehri kıyısındaki bir bağ evinde yenilen yemek sırasında gazetecilerin isteği üzerine kısa bir açıklama yapmak için ayrılan İnce, bahçede bulunan bir topa da vurdu. Gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü söyleyen İnce, görüşmeye ilişkin açıklamasını düzenleneceği mitingde söyleyeceğini kaydetti. İnce, şunları söyledi: "Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum. Dün gece Sayın Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün için bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşmedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz." İnce, saat 16.00'da Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka seslenecek.

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