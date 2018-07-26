Muharrem İnce: Değişim çok yakında (2) 

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" dedi.

Haber: ANKARA,(DHA)

