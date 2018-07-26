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Muharrem İnce: Değişim çok yakında (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

  CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" dedi.

Haber: ANKARA,(DHA)

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