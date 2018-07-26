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Muharrem İnce: Değişim çok yakında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.

Haber: ANKARA,(DHA)

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