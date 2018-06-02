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Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 19:44 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Adıyaman mitinginde kendisiyle fotoğraf çekmek isteyen bir vatandaşı ittirmesi kameralara yansıdı. Muharrem İnce'nin korumaları daha önce de İzmir'de İnce ile selfie çektiren vatandaşı bir anda sahneden savurup aşağı atmıştı. İnce daha sonra vatandaşı arayıp özür dilemişti.

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yanındaki alanda miting düzenledi. Miting öncesi İnce'nin sahneye çıkarken yaptığı hareket büyük tepki topladı.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN VATANDAŞI İTTİ

Muharrem İnce mitingde konuşmaya başlayacağı esnada kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaşı iterek kürsüye çıktı. O anlar kameralara yansıdı. İnce daha sonra halkı selamlayarak mitinge başladı. İnce, mitinge de "Oy aman aman, burası Adıyaman" türküsüyle başladı.

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DAHA ÖNCE DE KORUMALARI BİR VATANDAŞI FIRLATMIŞTI

Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma esnasında bir vatandaş sahneye çıkmıştı. İnce ile selfi çektiren vatandaşı korumalar bir anda sahneden savurup aşağı atmıştı.

ARAYARAK ÖZÜR DİLEMİŞTİ

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce dün korumasının sahneden attığı vatandaşı telefonla arayarak özür dilemişti.

"KUSURA BAKMA OLUR MU"

Olayla ilgil konuşan Muharrem İnce, “Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle.” demişti.

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