Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yanındaki alanda miting düzenledi. Miting öncesi İnce'nin sahneye çıkarken yaptığı hareket büyük tepki topladı.
FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEYEN VATANDAŞI İTTİ
Muharrem İnce mitingde konuşmaya başlayacağı esnada kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaşı iterek kürsüye çıktı. O anlar kameralara yansıdı. İnce daha sonra halkı selamlayarak mitinge başladı. İnce, mitinge de "Oy aman aman, burası Adıyaman" türküsüyle başladı.
DAHA ÖNCE DE KORUMALARI BİR VATANDAŞI FIRLATMIŞTI
Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma esnasında bir vatandaş sahneye çıkmıştı. İnce ile selfi çektiren vatandaşı korumalar bir anda sahneden savurup aşağı atmıştı.
ARAYARAK ÖZÜR DİLEMİŞTİ
CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce dün korumasının sahneden attığı vatandaşı telefonla arayarak özür dilemişti.
"KUSURA BAKMA OLUR MU"
Olayla ilgil konuşan Muharrem İnce, “Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle.” demişti.
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