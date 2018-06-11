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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 13:18 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bay Muharrem sen bu seçimlerden birinci çıkmazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim Bakalım.. Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, Pensilvanya" sözleri nedeniyle tazminat davası açtı.

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "iftira ve hakaret" iddiasıyla 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Muharrem İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı sıfatını taşımakla birlikte tarafsızlığını tartışmasız bir şekilde yitiren ve teselsülen vekil eden Sayın Muharrem İNCE’ye hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren davalı aleyhine Kayseri Mitinginde yapmış olduğu 08.07.2018 tarihli konuşma ile vekil edene açıkça hakaret etmiştir.

Davalı Recep Tayyip Erdoğan , müvekkil hakkında; Bay Muharrem sen bu seçimlerden birinci çıkmazsan bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim Bakalım.. Sen bırakmazsın. Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, “PENSİLVANYA” şeklinde ağır ifadelerde bulunmuştur.

Ülkemizde, 15 Temmuz ve sonrası yaşanılan acı süreç itibari ile“SEN TALİMATI PENSİLVANYADAN ALIYORSUN”tanımlama ve yakıştırması Dünya’daki tüm yargı sistemlerinde hakaret kapsamında görülecektir.

Belirttiğimiz nedenlere binaen, davacı müvekkilim, ifade özgürlüğüne verdiği önemden dolayı şu ana kadar dava açılmaması yönünde hareket etmişse de, bu kez söylenen ifadelerin, iftira niteliğinde, ağır hakaret ve ifadeler barındırması nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, 100 bin Türk Liralık tazminat davası ve yapılan haksız saldırının tesbiti ile mahkeme kararının en yüksek trajlı 5 gazetede yayımlanması ve Cezai işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilmiştir."

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
iyi güzel de şu an tayyibe ceza kesebilecek bir mahkeme bir hakim var mı?
@sarmaoglu Öyle bir babayiğit bende sanmıyorum var olsun.
keser döner sap döner..gün gelir hesap döner..
Tazminatı geçtim İnce birinci olmaz ise siyaseti bırakacakmı...Delikanlılık yiğitlik bunu gerektirir.
Mahkeme kararını çok merak ediyorum. Bu hakaretmidir diyecek yoksa degilmidir.
bu nasıl cumhurbaşkanı, hep yalan, hep hakaret, hep iftira, 80 milyonun utanç kaynağı
hep tatbipmi dava açacak,birazda tatbip tadına baksın
Bırakın bu reklamı bu taklitçiliği kendiniz olun artık ya laiklik elden gidiyeh seçim elden gidiyeh :))
Bak bu güzel girişim, yav Reis tazminat davaları aça aça Sn. Kemal Kılıçdaroğlu da para mara burakmadı, resmen adamı soydu ya, sen tazminat davası aç
HİCAZETEİ KİMİN ALDIĞI KİMİN FETÖNÜN HASRETİYLE YANDIĞI ALENEN ORTADA
bunlar değil miydi bitsin sıla hasreti diyenler? şimdi muharrem mi fetocü oldu ? yüzsüzler alçaklar
Rte 25 haziranda baskan olcak sizin gibi aptallarda bakacak
devletin parasını dağıtın..nasılsa akıyor para..yarın tayip beyde 200 bin açar karlı çıkar..
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