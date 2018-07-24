Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a atıfta bulunarak "Merkez Bankası, seçimden ve yeni damat bakanın atanmasından sonraki ilk toplantısında faizi arttırmadı, aslında artıramadı. Bu karar bankanın bağımsızlık fonksiyonunun rafa kaldırıldığını da göstermiş oldu" dedi.

''MİLLİ GELİRİMİZ AZALIYOR''

"Enflasyon artıyorsa, faizlerin de artacağını bunların dışında bilmeyen mi var? Faizi artırmadık şovu yapabilmek için, döviz kurları fırlıyor ve vatandaşın ve şirketlerin canı yanıyor, milli gelirimiz azalıyor" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Merkez Bankası, döviz artışını tutabilmek için son 3 ayda 10 milyar doların üzerinde satış yaptı, ama kurları tutabilmek mümkün değil. Enflasyonu ve faizi kontrol edip, kurları dengelemek, günlük manipülasyonlarla, yalanlarla değil, iyi yönetimle olur. Türkiye maalesef kötü yönetimin ağır maliyetlerini ödemeye devam edecek."

