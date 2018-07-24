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Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İnce, "Faizi artırmadık şovu yapabilmek için, döviz kurları fırlıyor ve vatandaşın ve şirketlerin canı yanıyor, milli gelirimiz azalıyor" dedi.

Muharrem İnce'den faiz tepkisi: Vatandaşın canı yanıyor

Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a atıfta bulunarak "Merkez Bankası, seçimden ve yeni damat bakanın atanmasından sonraki ilk toplantısında faizi arttırmadı, aslında artıramadı. Bu karar bankanın bağımsızlık fonksiyonunun rafa kaldırıldığını da göstermiş oldu" dedi.

''MİLLİ GELİRİMİZ AZALIYOR''

"Enflasyon artıyorsa, faizlerin de artacağını bunların dışında bilmeyen mi var? Faizi artırmadık şovu yapabilmek için, döviz kurları fırlıyor ve vatandaşın ve şirketlerin canı yanıyor, milli gelirimiz azalıyor" diyen İnce, sözlerine şöyle devam etti:

faiz

"Merkez Bankası, döviz artışını tutabilmek için son 3 ayda 10 milyar doların üzerinde satış yaptı, ama kurları tutabilmek mümkün değil. Enflasyonu ve faizi kontrol edip, kurları dengelemek, günlük manipülasyonlarla, yalanlarla değil, iyi yönetimle olur. Türkiye maalesef kötü yönetimin ağır maliyetlerini ödemeye devam edecek."

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince faiz Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
TÜRKİYE BÜYÜYECEK BORSA YÜKSELECEK, KARARLI VE TUTARLI DURUŞ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE UZUN VADEDE TÜRKİYE KAZANIR
Sayın bayım; siz de bir öyle, bir böyle davranıyorsunuz. Tam tekmil sıkı bir muhalefet yapacağınız yerde tuttunuz şimdi araya bir de kurultay tantanası soktunuz. Size şahsen kırgınım.
AKLLI YARIMCI,MERKEZİN SİTESİNE GİRİP KAÇ ATIMLIK KURŞUNU KALDIĞINI BİLİR.ŞU AN BU HÜKÜMETE GÜVENEN VE YATIRIM YAPAN ŞİRKETLER TEKERTEKER BATACAK.KAYIŞ KOPTU KASNAK BOŞTA DÖNÜYOR
Sende kimsin liderin artırma dedi ya siyaset olsun diye faiz artirilmaz veya tutulmaz
PİYASALARLA İNATLAŞMAYACAKTI DAMAT AMA YİNE MERKEZ BANKASI DEVRE DIŞI ... SİYASİ TERCİHLER BASKILAR .. OLMUOR
Muharrem bey daha inandırıcı muhalefet yapacağını kanıtladı. bence Kemal Bey kendi eliyle Genel Başkanlığı teslim etsin olmazsa oda daha iyisini yapacak birisine teslim etsin.
Dünyada bağımsız kaç banka var? Bilen varsa yazarsa sevinirim.
SENİ C H P .NİN BAŞINDA GÖRMEK İSTİYORUZ YILARCA AYARLANIP GELENLERDEN USANDI BU MİLLET,
biz buradayız batının ve faiz lobisinin köpeği olmaktansa kuru ekmek yemeyi tercih ederiz sağlam durursak sıkıntı yok anlaşılan faiz lobisi bizim muhalefete tasmayı çoktan geçirmiş
allah yardımcımız olsun ama durum pekde iştah açıcı değil faiz ve kurdaki bu yükşeliş devan ederse sanayicilik hepten biter...
DOLAR DEPOLAYANLARA ÇOK İYİ BİR ŞEY NEDEN KÖTÜ OLSUN Kİ.
neyin kafasini yapiyorsunuz bir ülkenin ekonomisinin iyi olup olmadigini nerden anlarsiniz borsadan borsa ne durumda yerlerde sürünüyor demekki ülkenin ekonomisi kötü hukumet acil önlem almalıdir
doğru söze ne denir YALANMI akTRROLAR yalanmı
şen şeçimden önce merkez bankaşına karışmayacağım demedimiydin vaad ediyordunya biz zoraki aynı kurda bıraktık merkez bankaşına kalşa artış yapacaklardı maarem şen kk yi gönder gönderebiliyorşan yalandan vatandaşı düşünüyormuş gibi yapma
boşuna uğraşmasın bu ülkeden hayır gelmez artık
bu millete dogru adam çok
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