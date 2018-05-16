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Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın konuğu oldu. Muharrem İnce Hulusi Akar'a yönelik, 'CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar için "Sök apoletlerini çık karşımıza" dedi.

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de Fatih Portakal'ın sunuculuğu yaptığı Liderler programına konuk oldu.

Fatih Portakal'ın, "Mevcut Genelkurmay Başkanıyla ilişkiniz nasıl olacak, birlikte çalışır mısınız?" sorusuna, Muharrem İnce, "Sök apoletlerini çık karşımıza. Genelkurmay Başkanı'nın Abdullah Gül ile ne işi var. Hulusi Akar'la kısa bir süre çalışırım. Bu zihniyetteki insanlarla uzun süreli çalışmamız mümkün değildir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince CHP Fox TV fatih portakal

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