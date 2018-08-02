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Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 17:45 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzaların teslim edilmesinden sonra ilk açıklamayı yaptı. İnce yaptığı açıklamada, 'İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır.' dedi.

Muharrem İnce'den ilk 'imza' açıklaması!

CHP'de olağanüstü kurultay için toplanan imzalar teslim edildi. İmzaların teslim edilmesinden sonra Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden ilk açıklamayı yaptı.

'DEĞİŞİME İHTİYACIMIZ VAR'

İnce yaptığı açıklamada, 'Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır.' ifadelerini kullandı.

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İMZA SAYISI 630

CHP PM üyesi Gaye Usluer yaptığı açıklamada, 'Çeşitli nedenlerle delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bugün için toplam delege sayımız 1240. Noter tasdikli imza sayısının 621 olması gerekiyor. Bizim imza sayımız 630' dedi. Yapılacak inceleme sonrasında imza sayısı yeterli çoğunluğa ulaşmışsa CHP 45 gün içinde seçimli olağanüstü kurultay yapacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bence bu CHP kendi içinde mahkemelik olucak..eyerki MUHALİFLER gerçekten yeterli imzayı toplasaydı taaa geçen haftadan açıklardı..büyük bi olasılıkla imzası kabul olmayan üye olmayan kişilerinde imzası var..
yiyin birbirinizi pkk sewici hainler Allah'ın laneti uzerinize olsun...
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