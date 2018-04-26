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Muharrem İnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 06:58 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Muharrem İnce'den bomba açıklamalar" başlıklı yazısında Muharrem İnce ile olan görüşmesini aktardı. İnce ile telefonla görüşen Hakan, İnce'nin "Adayım... Kazanacağıma inanıyorum" dediğini aktardı. Hakan, daha sonra görüşmede İnce'nin "Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak" ifadesini kullandığını yazdı.

Muharrem İnce'den olay 24 Haziran seçimi açıklaması

İnce'nin en büyük vaadinin 'huzur' olduğunu belirten Hakan, İnce'nin 24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı olarak seçilirse eğer restorasyon süreci başlatacağını, adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme ve kuvvetler ayrılığı ilkesine geçiş sağlayacağını aktardı. Görüşmede İnce'nin, her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini, çatı adayıyla olmayacağını dediğini söyleyen Hakan, İnce'nin "İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur. İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor" dediğini yazdı. İnce, Hakan'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa... Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım. Ama ikinci tura ben kalırsam... Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim. Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim. Beştepe’yi satacağım. En büyük hayalim sokakta tek başına yürüyebilen, bisikletiyle dolaşabilen, çevresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurbaşkanı olmak..."

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