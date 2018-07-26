Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden ABD'nin Türkiye açıklaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İnce paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

Öncesinde Başkan Yardımcısı Pence, bugün ise Başkan Trump’ın Rahip Brunson üzerinden yaptırımla tehdit ettiği bir ülke haline gelmiş olmamız bizleri şaşırtmamalı. Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir. Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük.Artık Dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı. Diğer ülkelerin liderleri, yargılanan vatandaşlarını Erdoğan'la pazarlık yaparak kurtarabileceklerini gayet iyi biliyorlar.

Çünkü karşılarında kurumlarıyla, değerleriyle, gelenekleriyle Türkiye Cumhuriyeti devleti yok. Devleti kendisi haline getirmiş bir kişi var ve onlar o kişiyle nasıl pazarlık yapacaklarını iyi biliyorlar ve kendi çıkarları için gerekeni yapıyorlar. Tarih göstermektedir ki tek adam yönetimine sahip devletler, büyük devletler açısından tek adamın tehdit edilmesiyle, gerektiğinde müdahale edilmesiyle hizaya getirilecek devletler olmuşlardır.