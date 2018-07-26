Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden ABD'nin Türkiye açıklaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İnce paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;
Öncesinde Başkan Yardımcısı Pence, bugün ise Başkan Trump’ın Rahip Brunson üzerinden yaptırımla tehdit ettiği bir ülke haline gelmiş olmamız bizleri şaşırtmamalı. Başkan Yardımcısının açıklamasından sonra Rahip Brunson eve çıkarılabiliyorsa, Başkanın açıklamasıyla da serbest bırakılabilir, kendi evine gönderilebilir. Biz bu filmi Deniz Yücel olayında gördük.Artık Dünyada yargımızın kurumsallığına ve bağımsızlığına inanan kalmadı. Diğer ülkelerin liderleri, yargılanan vatandaşlarını Erdoğan'la pazarlık yaparak kurtarabileceklerini gayet iyi biliyorlar.
Çünkü karşılarında kurumlarıyla, değerleriyle, gelenekleriyle Türkiye Cumhuriyeti devleti yok. Devleti kendisi haline getirmiş bir kişi var ve onlar o kişiyle nasıl pazarlık yapacaklarını iyi biliyorlar ve kendi çıkarları için gerekeni yapıyorlar. Tarih göstermektedir ki tek adam yönetimine sahip devletler, büyük devletler açısından tek adamın tehdit edilmesiyle, gerektiğinde müdahale edilmesiyle hizaya getirilecek devletler olmuşlardır.
Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki Deniz Yücel olayında Almanya ve Rahip Brunson örneğinde ABD tarafından bu kategoriye sokulmuş durumdadır. Bizim açımızdan bu durum kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye, ancak içeride demokrasisini güçlendirerek, gerçek hukuk devleti olarak bu tehditleri aşabilir.
Öte yandan İnce'nin açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı Twitter kullanıcıları İnce'nin ABD'yi sert bir dille eleştirmediği için Muharrem İnce'ye tepki gösterdi.
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