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Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

24 haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eleştirisine bugün yazılı bir açıklamayla karşılık veren TRT'ye Twitter'dan cevap verdi. İnce, "TRT, tarafsız olduğunu anlatmaya çabaladığı açıklamasında, eleştirilerimin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamış. TRT'nin bugünkü açıklamasında,Milletin huzurunda kimi nasıl eleştireceğimi TRT'nin hadsiz yöneticilerinden mi öğreneceğim?" dedi. TRT'nin açıklamasındaki "Çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ediyoruz" ifadesi dikkat çekmişti

Muharrem İnce'den TRT'ye jet yanıt! ' Yöneticileri hadsiz!

Muharrem İnce, konuşmalarına yeteri kadar yer vermemekle suçladığı TRT için "Ödediğim elektrik faturalarındaki TRT payını haram ediyorum" demiş, TRT de bugün yazılı bir açıklama yaparak yanıt vermişti.

TRT'nin açıklamasına Muharrem İnce'den jet cevap geldi. İnce sosyal medya kanalı Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

TRT, tarafsız olduğunu anlatmaya çabaladığı açıklamasında, eleştirilerimin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamış. Milletin huzurunda kimi nasıl eleştireceğimi TRT'nin hadsiz yöneticilerinden mi öğreneceğim?

TRT NE DEMİŞTİ?

TRT'nin Muharrem İnce'ye verdiği yanıtta şu ifadeler yer almıştı:

"Seçim meydanlarında TRT Kurumuna ilişkin ortaya konulan yanlış bilgi, suçlama ve tehditleri üzüntüyle takip etmekteyiz. Türkiye’nin siyasi tarihinde pek çok ilkin gerçekleşeceği 24 Haziran Seçimleri öncesinde kasıtlı olarak içine çekilmeye çalışıldığımız ve kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tartışmalara prim vermemek adına bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettik. Ancak, suçlamaların tehdit boyutuna varması, provokasyona dönüştürülmesi ve ardından TRT çalışanlarına saldırıların başlaması üzerine bu açıklamanın gereği doğmuştur. Bu çerçevede, çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız.

'HEDEF TAHTASI OLARAK GÖSTERİLİYORUZ'

TRT Kurumu, kamu yayıncısı olmanın getirdiği birtakım kurallara bağlı olarak yayıncılık yapmaktadır. Yaklaşan 24 Haziran Seçimleri öncesi, bazı siyasiler TRT üzerinden başlattıkları polemiğe ısrarla devam etmektedir. Birçok ülkede milyonlarca izleyicinin buluşma noktası olan TRT, miting meydanlarında seçim malzemesi haline getirilerek âdeta hedef tahtasına konulmaktadır. Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla çıktıkları milletin huzurunda ağırlıklı olarak TRT’yi eleştiren bazı siyasilerin, Kurumumuz üzerinden siyasi bir gündem belirleme çabası içinde oldukları görülmektedir. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce seçim kampanyasına başladığından bu yana TRT ile ilgili sayısız iddia ve ithamda bulunmuştur.

RAPOR YAYINLADI

TRT kanallarında mitinglerinin canlı yayınlanmadığını, faaliyetlerinin haber yapılmadığını ve ayrıca TRT kanallarının da hiç izlenmediğini ileri sürmektedir. Bunların tamamı asılsızdır ve iyi niyetli yaklaşımdan uzaktır. Sayın İnce, 21 Mayıs Bartın mitinginde, 13 - 20 Mayıs tarihleri arasında TRT 1 kanalında kendisine 16 dakika, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ise 117 dakika süre ayrıldığını iddia etmiştir. TRT 1 ana akım eğlence kanalımız olup seçimle ilgili herhangi bir faaliyet içinde bulunmamaktadır. 2 Bahsedilen kanal muhtemelen TRT Haber kanalımızdır.

Kendisine TRT yayınlarında yer verilmediğini iddia eden Muharrem İnce, sürekli olarak Kurum yönetimini suçlarken, gerçeklerin hiç de öyle olmadığı medya takip raporlarıyla da gözler önüne serilmektedir. Sayın Muharrem İnce’nin iddiasının aksine, 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında kendisinin 13 ayrı seçim faaliyetine canlı yayın olarak TRT ekranlarında toplam 125 dakika yer verilmiştir. Sayın İnce’nin Kurumumuza dönük eleştirilerinin de yer aldığı bu canlı yayınlar ayrıca haberleştirilerek haber bültenlerimizde 59 ayrı haber olarak 82 dakika süre ile yayınlanmıştır. Yine Sayın İnce’nin mitinglerine ait detaylar TRT muhabirleri aracılığıyla gerçekleştirilen canlı yayınlarla da seyirciye aktarılmıştır.

Ayrıca TRT Haber Twitter hesaplarından (@trthabercanli ve @trthaber) ve www.trthaber.com adresinden de Sayın Muharrem İnce’nin seçim faaliyetlerine ilişkin çok sayıda canlı yayın ve haber servisi gerçekleştirilmiştir. Kamu yayıncısı olarak yayınlamakla yükümlü olduğumuz Cumhurbaşkanı faaliyetleri çerçevesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi tören, kabul ve yurt dışı – yurt içi ziyaretleri TRT ekranlarında yer almaktadır. Sayın İnce’nin özellikle dikkat çektiği 13 - 20 Mayıs tarih aralığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aday kimliğiyle yürüttüğü seçim çalışmaları 46 dakika, Cumhurbaşkanı olarak 5’i İngiltere’de olmak üzere 6 ayrı resmi programı ise 125 dakika süre ile TRT ekranlarında yayınlanmıştır.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adaylığı gibi iki farklı kimliği bilinçli olarak birbirine karıştırılarak süre çarpıtması yapılmaktadır. Sayın İnce’nin yanlış bildiği ya da yanıltıldığı diğer bir konu da TRT kanallarının izlenmediği iddiasıdır. Bağımsız kuruluşlarca hazırlanan reyting raporları Sayın İnce’nin ifadelerini doğrulamamaktadır. Seçim kampanya dönemi başladığından bu yana en çok izlenen haber kanalı TRT Haber olmuştur.

Basit bir çabayla ortaya çıkarılabilecek tüm bu gerçeklere rağmen verilen yanlış bilgiler ve tehditkâr açıklamalar, Türkiye’yi yönetmeye aday olduğunu açıklayan bir siyaset adamının vaatleri ile örtüşmemektedir. TRT Kurumu ve çalışanlarını yıpratan açıklamalara rağmen kamu yayıncısı olmanın getirdiği kurallara bağlı olarak tarafsız ve dengeli yayıncılığımıza devam etme gayreti içinde olduğumuzu bu açıklamayla bir kez daha bildiririz.

Ortaya konulan suçlama, tehdit ve artık saldırganlığa dönüşen provokasyonları da hiçbir şekilde tasvip etmeyip, kınadığımızı belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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Anahtar Kelimeler:
24 haziran CHP muharrem ince TRT

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Muharrem yavaş hızlı çark etmeye başladın yine
aslanım benim, yapıştır ince ince :))
TRT yi Trt yapan çiftçidir köy yerleri dışında trtyi izleyen yok denecek kadar az artık Trt de de değişim fena olmaz !
kavat trt ye verdiğimiz katkı payı haram olsun
hocam öğretmensiniz değil mi diplomanız var sanırım :)
Reisiniz gibi siz de olmadı mahkemeye verseydiniz yaaaa. Valla ayıp etiniz bak şimdi. Ya kardeşim ne salaksınız siz be. Çalışanlarımızın can güvenliği ne demek be? Siz herkesi kendiniz gibi mi görüyorsunuz. Nolucaktı TRT nin kapısında bekleyip İnce yi ekrana çıkarmıyorsunuz diye personelimi dövecekler. Akıl yoksunları.
atın atın nasıl olsa bu millet herşeyi yiyor onuda yer. nasıl olsa millete ispatlama mecburiyetiniz yok. sallayın bakalım. sayın rte nezaman konuşma yapsa trtnin bütün kanalları dahil diğer yandaş medyada canlı yayına geçiyor. ben bunları izlemek zorundamıyım
hadsizlere TAMAM
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