Muharrem İnce'den Turgay Güler'in iddialarına yanıt: Bu kişiyi tanımıyorum!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yandaş dediği medyanın kendisine söz hakkı vermediğini açıklamıştı. Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ülke TV programcısı Turgay Güler Muharrem İnce'ye kendi programına katılması teklifinde bulunmuştu.

"BENİM BELİRLEYECEĞİM SORULARI SORARLARSA GELİRİM"



Turgay Güler Twetter hesabından, "Bu arada merak edenler için söyleyeyim: Muharrem İnce Sıradışı'na gelemiyor. 'Benim belirleyeceğim soruları sorarsa gelirim' diye haber yolladı! 'Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil!' dedim." ifadelerini paylaştı.

MUHARREM İNCE: BU KİŞİYİ TANIMIYORUM



Muharrem İnce ise Turgay Güler'in tweetini paylaşarak, "Bu kişiyi tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim, haber yollamadım. Zaten yandaş medya dediğin tam da budur. Beni Erdoğan ile karıştırıyor" dedi.

İşte Muharrem İnce'nin paylaştığı o tweet:



Bu kişiyi tanımıyorum, kendisiyle hiç görüşmedim, haber yollamadım. zaten yandaş medya dediğin tam da budur:) beni Tayyip Erdoğan ile karıştırıyor! pic.twitter.com/GS0Ja2PCZo — Muharrem İNCE (@vekilince) 2 Haziran 2018



