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Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:05 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Türkiye gazetesi yazarlarından Fuat Uğur'un köşesinde yer alan "Muharrem İnce gerçekten de kaçırıldı" başlıklı yazıya sert tepki gösterdi. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fuat Uğur denen gazeteci bozuntusu seçim gecesi ile ilgili yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin! Senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça mücadele azmim artacaktır." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Daha önce de yaptığı açıklamalarda seçim gecesi kaçırıldığı iddialarını net bir dille yalanlayan İnce, Uğur'a Twitter üzerinden 'ispat' çağrısında bulundu.

İnce, paylaşımında şunları söyledi:

"İSPATLAYAMAZSAN ŞEREFSİZSİN!"

Fuat Uğur denen gazeteci bozuntusu seçim gecesi ile ilgili yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin! Senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça mücadele azmim artacaktır.

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İşte Fuat Uğur'un o köşe yazısının ilgili kısmı:

Bu bir şaka değil, kimseyle de dalga geçmiyorum.

Tamamen hakikat.

Sayın Muharrem İnce’nin, ertesi gün düzenlediği basın toplantısında “şizofren” diye nitelediği CHP’li sosyal medya kullanıcılarının dedikleri doğruydu.

Buradan da o hakikati açıklıyorum:

Muharrem İnce kaçırılmış ve susturulmuştu.

O geceyi, gündüzünden itibaren hatırlayalım ve olan biteni anlatalım.

Önce bilinen kısmı:

Muharrem İnce seçim sabahı oyunu Yalova’da kullanmış ve Ankara’ya gelmişti. İnce önce YSK’ya gidip basına beyanat vermiş ve sonra da minibüsüyle oradan ayrılmıştı.

Şimdi bilinmeyen sonrası.

Muharrem İnce ve ekibi YSK’nın ardından yanındaki ekiple birlikte en yakındaki bir otele gidip 8. kattaki süit dairelerinden birine yerleşti. Bu otel kimine göre Kent Otel, kimine göre de Swiss Otel’di.

Oteldeki görünüm şöyleydi. Muharrem İnce televizyonun tam karşısındaki koltukta, ayaklarını uzatmış olarak oturuyor, ekibi ise çevredeki koltuk ve sandalyelere dağılmış olarak kendisine eşlik ediyordu. Yanında eşi, ağabeyi, kız kardeşi, hatta annesi, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün, CHP’nin Meclis Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın da olduğu söyleniyordu.

Bu arada içkiler ve çerezler gelmiş, sehpaların üzerinde kullanıma hazır hâle getirilmişti.

İnce çok neşeliydi. Seçimin ikinci tura kalacağına kesin gözüyle bakıyordu. Karşılıklı verilen gazlar havada uçuşuyor, kadehler peş peşe havaya kalkıyordu.

Sonuçlar 18.45 itibarıyla açıklanmaya başladığında heyecan tavan yapmıştı. Çünkü o saate kadar kendilerine gelen ilk sonuçlara bakılırsaİnce ikinci tura kalacak gibi görünüyordu. Ancak resmî olarak ilk bir saat içinde gelen oylar moralleri bozdukça bozdu. Erdoğan ile İnce arasında dramatik bir fark vardı ve böyle giderse kapanacak gibi de görünmüyordu.

Sonuçları pür dikkat izleyen, hafiften sinirlenmeye başlayan İnce, yanındaki en sert içkilerden art arda deviriyordu. Adamlarına kızıyor, CHP Genel Başkanı’na, Bülent Tezcan ve ekibine saydırdıkça saydırıyordu. Hiç desteklememişlerdi onu. CHP’nin hazırladığı reklam filmlerinde bile yoktu Muharrem Bey. Haksız sayılmazdı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde durum tam anlamıyla netleşmişti. Muharrem Bey telefonunu sessize almıştı ama bir yandan art arda arayanları görüyordu. Susmuyordu cihazı. Mesaj yağıyordu üstelik. Hiçbirine cevap vermeye niyeti yoktu çünkü öfke içindeydi.

Alınan alkol damarlarındaki hızlı bir dolaşımdan sonra beyin kılcallarında etkisini göstermeye başlamıştı. Muharrem İnce “Kaybettik işte, kaybettik seçimi. Benim oyum arttı, ama CHP’nin hâline bak. Çıkıp konuşacağım” demeye başlamıştı. Yanındakiler, ailesi, ekip ve danışmanları, yardımcıları hep birden “Aman Muharrem Bey, aman abi yapmayın böyle bir şey, şu anda sinirlisiniz ağzınızdan bir laf kaçar, toparlayamayız” diyor ama söz geçiremiyorlardı.

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muharrem ince Türkiye gazetesi Fuat Uğur Köşe Yazısı Muharrem İnce kaçırılma

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yav bi sus artık bitti seçim. kaybettin çırpınma bu kadar. Böyle olacağını sende biliyordun. Kılıçdaroğlu zaten genel başkan olma diye seni cb adayı gösterdi.Ne yapacağını şaşırdın bi ona bi buna saldırıyon. iyiki cb olamamışsın. öğretmenken de böyle yaptıysan vah vah
Muharrem bey Alkol alırken bu dedikoduyu yapan i...ler ne yapıyorlardı? Vurduruyorlardı. Hep yaptıkları bu değil mi?
cuk oturmuş,havlaya havlaya bitmediler saray köpekleri.
Bu Fuat Uğur denen kiralanmış köpek 1 haftadır yalan ve komplo uydurarak muhalif partilere oy vermiş insanları bölmeye çalışıyor. Muharrem İnce ısrarla "kaçırılma falan yok, böyle palavralara inanmayın" dedikçe Fuat sürekli aynı yalanı gündeme getirip duruyor. Aynı Fuat Uğur YSK'dan 7 üyenin istifa ettiği yalanını da ilk ortaya atan adam. YSK'dan kimse istifa falan etmemişti, haber aynı gün içinde fos çıktı. Bu köpeğe bu millet itibar eder mi? Eder. "Muharrem ince Japonya kaçırılıp aynı gün içinde geri getirildi" diye haber yapılsa yine inanır bu millet.
aynı dili konuşmazsan kendini anlatamazsın. oğğğ.
ince nin sinirleri çabuk bozuldu dur daha bir şey görmedin sen 16 yıldır zulmediyorlar erdoğana o senin kadar sertleşmedi aynısını sen yasarsan vay . paşa opoleti söktün, polise sövdün, gazetecileri sıraya dizdin ee diktatörlükmü yapacan seçilirsen
Komplo teorisi yandaş medyada bayağı ayyuka çıkmış! Türkiye'nin haline bak!
Bu ne hiddet böyle "barış, huzur, uzlaşma" getirecek kuantumcu ? Bu ara söz sana dayandığı zaman sağdan olsun soldan olsun gazetecilere demediğini bırakmıyorsun ? Bu denli öfke, acaba idda sahipleri haklılar da damarına basıyorlar diye böyle öfkeli mi dedirtiyor. Aynı şeyler sizin medya tarafından sayın Erdoğan ve çevresine yapılırken, "basın özgürdür, istediğini yazar" diyordunuz ???
m.ince o zaman o partililerin karşısına neden çıkmadın kemal de yemedi senindfe yemedi bırakın bu lafları ancak abd nin ingilterenin papanın köpekliğini yaparsınız
Otel kayıtlarından belli olması lazım.
KOSKOCA MUHARREM İNCE BÖYLE GÜDÜMLÜ KAZTECİ PARÇALARINA CEVAP VERMEMELİ.
Yok içkileri hazırlamış masada cerezler falan. Adam hayal gücünden sallamış. Sanki yanındaymısda kadeh tokuşturuyormuş gibi. Bu kadar da art niyetli ve yalan yazı yazılmaz. Yazık
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