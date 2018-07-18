Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

Muharrem İnce Twitter hesabı üzerinden CHP'nin geleceğine ilişkin sert bir mesaj yayınladı.

'KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR'

İnce yayınladığı mesajında, 'CHP’nin liderine, kadrolarına, yönüne, toplumdaki yerine kader biçmek CHP’liler haricinde kimsenin haddine değildir. Tarihte kimin nasıl yer alacağına gerçekler ve zaman karar verir.' ifadelerini kullandı.

CHP’nin liderine, kadrolarına, yönüne, toplumdaki yerine kader biçmek CHP’liler haricinde kimsenin haddine değildir. Tarihte kimin nasıl yer alacağına gerçekler ve zaman karar verir. — Muharrem İNCE (@vekilince) 18 Temmuz 2018



