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Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 23:15 | Son Güncelleme

CHP'li Muharrem İnce imza tartışmaları sürerken olağanüstü kurultay ve CHP'nin geleceğine ilişkin açıklama yaptı.

Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!

Muharrem İnce Twitter hesabı üzerinden CHP'nin geleceğine ilişkin sert bir mesaj yayınladı.

'KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR'

İnce yayınladığı mesajında, 'CHP’nin liderine, kadrolarına, yönüne, toplumdaki yerine kader biçmek CHP’liler haricinde kimsenin haddine değildir. Tarihte kimin nasıl yer alacağına gerçekler ve zaman karar verir.' ifadelerini kullandı.

İNCEE


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