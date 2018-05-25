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Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gezilerine Uşak ve Afyon ile devam ediyor. Dumlupınar şehitliğini de ziyaret eden İnce, Uşak’a giderken yolda koyunlarını otlatan bir çoban görerek aracını durdurdu. O sırada ikili arasında bu diyalog yaşandı.

Çobanla sohbet eden İnce bir ara elini çobanın boynuna doladı. Uşaklı çoban ise mahcup bir tavırla, “Sarılma istersen abi, çünkü kokuyorum” dedi.

Muharrem İnce ise bu söz üzerine “Bak şimdi, içimden sana daha çok sarılmak geldi, ben o kokuya alışkınım, çocukluğumdan beri alışkınım, merak etme'' dedi. İnce, çobanla bir süre sohbet etti ve çocukken köyünde geçirdiği günlerini anlattı.

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