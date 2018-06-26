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Muharrem İnce'den yeni paylaşım: 81 vilayete gideceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:23 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak 'Teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim' dedi.

Muharrem İnce'den yeni paylaşım: 81 vilayete gideceğim

Cumhurbaşkanı adayı Muharem İnce, Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulundu. İnce paylaşımında, tüm Türkiye'yi gezeceğini duyurdu.

İnce paylaşımında, "'Hepimizin Cumhurbaşkanı' adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim." dedi.


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