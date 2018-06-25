Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından dikkat çeken bir video yayınladı. Zeki Müren'in 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısı eşliğinde seçim çalışmalarından görüntülerin yer aldığı videoya İnce, "Bu böyle yarım kalmayacak" notunu düştü.



