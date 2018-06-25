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Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:38 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra twitter hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. İnce'nin paylaşımında Zeki Müren'in 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısını ve seçim çalışmalarının görüntülerini yayınladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından dikkat çeken bir video yayınladı. Zeki Müren'in 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' şarkısı eşliğinde seçim çalışmalarından görüntülerin yer aldığı videoya İnce, "Bu böyle yarım kalmayacak" notunu düştü.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ARKADAŞ... İNSAN OLARAK SEVİYORUM.. SAYIN MUHARREM İNCEYİ.. HELAL OLSUN..
o günler yakın inşallah.tamamm.
#yürüönümüzden
yenilen pehlivan güreşe doymaz ama sıra kılıştaroğlunda kimsenin hakkını yeme.
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