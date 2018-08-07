Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek

CHP eski milletvekili ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurultay hezimetinin ardından açıklamalarıdevam ediyor.
Genel Merkez tarafından kurultay için yeterli imza toplyamadıkları açıklanan muhaliflerin lideri İnce, twitter hesabından hem döviz kurlarını yükselten gelişmeleri hem de CHP'deki "değişime direnci" eleştirdi.
İşte İnce'nin mesajları:
Bir süredir 16 yıllık kötü yönetimin ülkemize yüklediği ağır maliyetle ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum.
Kötü yönetimin kendini daha yüksek enflasyon, daha yüksek faiz ve artan döviz kurları olarak gösterdiğini ve sonuçta ülkemizin milli gelirinin yani refah düzeyinin azaldığını vurguluyorum.
Evet Türkiye’mizde kötü bir yönetim var ve maalesef muhalefet de bu kötü yönetimin bir parçası. Muhalefetin insanlarımıza bir umut verememesi, mevcut yönetimin neden olduğu felaket senaryolarını daha da derinleştirmektedir.
Üstelik muhalefet kendinden başlaması gereken değişime direnmekte, içinde bulunduğumuz ağır koşullara karşı yeni bir alternatif üretilmesini imkânsız hale getirmektedir.
Ülkemizdeki kötü gidişattan kurtulmanın yolu, muhalefetin yenileşerek çözüm odaklı politikalar üretmesinden ve bunları halkımızın önüne koymasından geçmektedir.
Aklı ve vicdanı merkezinde bulunduran ehliyetli bir ekibin işbaşına gelerek, ekonominin gerçeklerine dayalı politikalar uygulaması dışında, hızla battığımız felaketten silkinerek çıkmamız mümkün değildir.
Bunu yaptığımızda, faiz ve döviz kurları dengeye gelecek ve milletimizin hak ettiği refah toplumu yolunda yeniden atağa geçilecektir.
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