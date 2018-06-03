MUHARREM İNCE EYÜPSULTAN TÜRBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ 

Haber- Kamera: Özgür Deniz KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kağıthane mitinginden sonra Eyüpsultan'a geldi. Eyüp Sultan Camii'nde türbeleri ziyaret eden İnce, Eyüp Sultan Camii çıkışında vatandaşlarla selamlaştı. Burada bir gazetecinin "(Eyüp Sultan türbesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye alıştık. Böyle bir gelenek var ama siz de bugün geldiniz ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz?" demesi üzerine İnce şunları söyledi: "Eyüp Sultan, Tayyip Erdoğan'ın simgesi mi? Ben buraya ilk geldiğimde 12 yaşındaydım. Annem anneanneme demiş ki; 'Oğlumu ortaokula giderken Yalova'dan köye gelirken göreyim. Eyüp Sultan'a gideceğiz demiş. 12 yaşında anneannemle birlikte ilk kez geldim buraya. Belki yüzün üzerinde gelmiştir. Eyüp Sultan, Erdoğan'ın simgesi olamaz. Müslümanların simgesidir. Elhamdülillah ben de Müslümanım."

"BİSİKLETE NİYE BİNDİN" DİYALOĞU

Eyüp Sultan Türbesi'nden ayrılışı sırasında Trabzonlu olduğunu söyleyen Ayşe Yazıcı ile İnce arasında bisiklet diyologu yaşandı.

Yazıcı'nın "Senin oraya (Trabzon) bisikletle çıkman çok komik geldi " sözleri üzerine İnce, "Bisikleti oraya getirdiler, ben getirmedim" yanıtını verdi. Yazıcı'nın "Binmeseydin. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın? Herkesin dediğini yaparsan?" sözleri üzerine de İnce, "Memnun oldum sizinle tanıştığıma efendim. Allah yolunuzu izinizi açık etsin" diye cevap verdi. İnce diyoloğu sürdürdü ve Yazıcı'dan oyunu kendisine vermesini istedi. Yazıcı'nın "Yok ben AK Parti'ye vereceğim, yalan konuşamam" sözleri üzerine de İnce, "16 senedir yönetiyorlar" diye konuştu.