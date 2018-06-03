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 MUHARREM İNCE GAZİOSMANPAŞA'DA KONUŞTU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

  *CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Önümüz bayram sözüm şu; İstanbullular  'Siz Demirel'in yaptığı köprüden bedavı mı?

*CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,

"Önümüz bayram sözüm şu; İstanbullular 'Siz Demirel'in yaptığı köprüden bedavı mı? geçeceksiniz. Evet. Senin yaptığın köprüden neden para ile geçiyoruz?"

Haber: Özgür DENİZ KAYA / Kamera: HARUN UYANIK / İSTANBUL DHA
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Önümüz bayram sözüm şu; İstanbullular 'Siz Demirel'in yaptığı köprüden bedavı mı? geçeceksiniz. Evet. Senin yaptığın köprüden neden para ile geçiyoruz?" dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Gaziosmanpaşa'da halka hitap etti. İnce kalabalık içindeki bir kişinin açtığı pankarta yazan "Passolig niye çıktı?" yazısını okudu. İnce şöyle konuştu: Erdoğan, bu maçlara gidince protesto oluyordu, 'Vay sen protesto mu ediyorsun?", o zaman fişleyelim insanları kimin nerede olduğunu bilelim. Allah'ın iziniyle milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda passoligi kaldıracağız. Özgür bir Türkiye olacak, gençler özgürce twet atacak, gençler rahatlıkla Cumhurbaşkanını eleştirecek." Kalabalığın "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları üzerine İnce "Ben de sizlerle gurur duyuyorum" diye cevap verdi.

"YÜREĞİN, CESARETİN, BİLGİN VARSA, DİPLOMAN VARSA GEL TARTIŞALIM"
Adıyaman ve Malatya'ya dün gittiğini ve Türk tütünün yasak olduğunu belirten İnce, "Türk tütünü yasak, hapse atarım' diyor. Niye ? Amerikan tütünü içirtecek bize. Size söz bunu kaldıracaz. Yok öyle yağma. Erdoğan gelmiş demiş ki 'Tütün zararlı' demiş. Ben de biliyorum tütünün zararlı olduğunu. Türk tütünü zararlı da, Amerikan tütünün de vitamin mi var. Bu nasıl bir şey" diye konuştu.
Gönüllere köprü yaptığını ve kimseyi sağcı-solcu, Kürt-Türk, Alevi-Sunni diye ayırmadığını kaydeden İnce, "Hepsi bizim vatandaşımız hepsi" dedi."Cumhurbaşkanı Erdoğana şunu söyledim" diyen İnce, "Birinci köprüyü Demirel, ikinci köprüyü Özal, üçüncü köprüyü Erdoğan, 'Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar' dedim. Bana 'Sen çıraksın, yapamazsın' dedi. Olur, sen bana 'Çırak mı?' dedin Erdoğan. Ben de Gaziosmanpaşa'dan sesleniyorum Bay ekonomist, senden bir şey istiyorum madem çırağım istediğin televizyona çıkalım ekonomi tartışalım. Yüreğin, cesaretin, bilgin varsa, diploman varsa gel tartışalım hadi gel" diye konuştu.

SENİN YAPTIĞIN KÖPRÜDEN NEDEN 114 LİRAYA GEÇİYORUZ
Erdoğana iki sorusu olduğunu söyleyen İnce " Mübarek Ramazan ayındayız. Önümüz bayram sözüm şu; İstanbullular 'Siz Demirel'in yaptığı köprüden bedavı mı? geçeceksiniz. Evet. Senin yaptığın köprüden neden para ile geçiyoruz? Demirel'in yaptırdığı köprünün parası hazineye, senin yaptığın köprünün parası yabancı şirketlere gidiyor. Soru iki Sayın Erdoğan, Demirel'in yaptığı köprüden 11 liraya geçiyoruz. Senin yaptığın köprüden neden 114 liraya geçiyoruz?" şeklinde konuştu.

İSTANBUL MİTİNGİ 23 HAZİRAN'DA
Gaziosmanpaşa'da camilere parti afişi asıldığını belirterek, bu durumu eleştiren İnce, "Camiinin duvarına parti afişi asmışlar utanmazlığı görüyor musunuz? Camiler babanızın malı mı? Utanmıyor musunuz?" dedi. İnce, iftar yemeğinde kendisinin eleştirilmesini alkışlayan genaralinde Cumhurbaşkanı olduğunda apoletlerini sökeceğini tekrarladı. İnce İstanbul mitingini 23 Haziran'da Yenikap ya da Maltepe'de yapacağını belirterek sözlerini tamamladı. İnce ayrıca kalabalıkla selfie de çekti.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-İnce'nin konuşması
-Kalabalıktan görüntü
-Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-İnce'nin konuşması
-Genel ve detaylar

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