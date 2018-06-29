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Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:05 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine 4 Temmuz'da Erzurum'dan başlayacağını açıklamıştı. Ancak Muharrem İnce, Erzurum'a ayak basmadan istifa haberi geldi. Son dakika habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzurum İl Yönetim Kurulu üyesi 10 kişi istifa etti.

CHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Hilal Nur Çokoy, partisinin il yönetiminde 10 kişinin istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili basın açıklaması yapılarak, istifaların gerekçesi hakkında şu bilgilere yer verildi:

“Amacımız bundan sonrası için daha güçlü bir yönetim, aktif dinamik ve üretken bir kadro ile Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etmek ve bu bağlamda siyaseten daha güçlü bir Erzurum oluşturmak, parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak adına aşağıda isim ve imzaları bulunan CHP Erzurum İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa ediyor ve olağanüstü il kongresi talep ediyoruz”

Açıklamanın tamamı şöyle:

”Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un il yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini almadan 11 Haziranda yapılacak olan Muharrem İnce’nin mitinginin iptal edilmesi, il sekreterini parti tüzüğümüzün 18. maddesinin 3. fıkrasını işleme geçirmeden ve de gerekli imza çoğunluğunu elde etmeden il sekreterinin değiştirilmesi. Ayrıca yine kendi belirlemiş olduğu seçim komisyonunun yönetim kuruluna dayatılması, seçim komisyonunda görev alan arkadaşların haberleri dahi olmayan niteliksiz seçim araçlarının tutulması. Tüm milletvekili adaylarını bir araya getirmeden ve buna bir örgüt desteği vermeden sadece milletvekili adaylarının kendi inisiyatifleri ile yaptığı çalışmalar dışına tek başlılık değil çok başlılık olması dolayısı ile seçimde başarı olmamıştır.

Oysa ilimizin gerekli, düzenli ve nitelikli kişilerle bir çalışması dahilinde cumhurbaşkanı adayımızın rüzgarı ile vekil çıkaracakken maalesef bu fırsat kaçırılmıştır.
Aynı zamanda İl Başkanı Bülent Oğuz’un yönetimin bilgisi olmadan korsan toplantı düzenleyerek kendisine karşı olarak gördüğü yönetim kurulu üyelerini tüzük ihlali yaparak yeterli çoğunluk dahi olmadan yönetim kurulu üyeliklerinden düşürmesi , il yönetim kurulu üyelerinin parti disiplini dışında hareket etmesi, il yönetim kurulu üyelerinin iki tane genç yönetim kurulu üyesi olan 5 yıl boyunca sayısız emeği geçen Hilal Nur Çokoy (kurultay delegesi) ve Ali Koç için ‘Gençliği yönetimden çıkartalım, sizler Erzurumlu değilsiniz gidin memleketinize, burada siyaset yapmayacaksınız’ gibi her toplantıda dile getirilip kırıcı, ayrıştırıcı ve rencide edici konuşma ve davranışlarda bulunulması, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etme kararı maalesef bizlere aldırmıştır.

Amacımız bundan sonrası için daha güçlü bir yönetim, aktif dinamik ve üretken bir kadro ile Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etmek ve bu bağlamda siyaseten daha güçlü bir Erzurum oluşturmak, parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak adına aşağıda isim ve imzaları bulunan CHP Erzurum İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa ediyor ve olağanüstü il kongresi talep ediyoruz.”

CHP Erzurum İl Yönetiminde istifa ettiği belirtilen isimler şöyle:

Hakan Polat, Hilal Nur Çokoy, Ali Koç, Cem Erdeveciler, Süleyman Özbek, Baha Yalçın, Cemal Koçak, Göndel Bulut, Harun Reşit Aytaç, Gülten Güneş.

"İSTİFA EDİLECEKSE HEP BERABER EDELİM"

İstifanın ardından açıklamada bulunan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’da, şöyle konuştu:

“Bu son istifa açıklamasında bunların 3 tanesi otomatikman yönetimden düşmüş. Bu şu demek. Yani mazeretli veya mazeretsiz 3 defa il yönetim kurulu toplantısına katılmayan il yönetim kurulu üyesi otomatikman yönetim kurulu üyeliğinden düşer. Bu CHP’nin tüzüğünde var zaten. Seçim arifesinde biz bunların hiçbirini çalıştırmadık hiçbir şekilde de yine arkadaşlarımızı kaybetmek istemedik. Seçimde bizle olmayan arkadaşlara gerekeni yapmamız gerekiyordu. Ve yapıldı. Tüzüğün verdiği bir karar. Diğer arkadaşlarımızda zaten başından beri ufak tefek bir rahatsızlıkları vardı. İl yönetimimiz devam ediyor. Yaklaşık 16- 17 kişiyle devam ediyor. Burası bir siyasi partidir. Bize itirazı olan muhakkak olur. Biz isterdik ki gelip burada konuşup istişare edelim istifa edilecekse hep beraber, yapılması gereken varsa hep beraber yapalım. “

İNCE, TEŞEKKÜR ZİYARETLERİNE ERZURUM'DAN BAŞLAYACAK

Öte yandan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, illere yapacağı teşekkür ziyaretlerine 4 Temmuz'da Erzurum'dan başlayacak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında İnce'nin ilk olarak 4 Temmuz Çarşamba günü Erzurum'a gideceği bildirildi. İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, gidemediği illerden başlamak üzere 81 ilin tamamına teşekkür ziyaretinde bulunacağını duyurmuştu.

İHA

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Erzurum muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Demek ki görevlerini yapamamışlar.Normal.Koca Kurtuluş savaşının başlatıldığı şehir baştan aşağı yobaz.O zaman tanrı kurtarsın. Siz teslim olmuşsunuz.
Bunlar haha iyi günleri bu gidişle bu partiyi kimse kurtaramaz zaten bir söz var gemi batarken önce fareler gemiyi terk edermiş
İSTİFA ETMEKLE DOĞRUSUNU YAPMIŞSINIZ. , İNCENİN ZİYARETİ ÖNCESİ İSABET OLMUŞ.
ne teşekkürü. boşver. yanlış bir şey söylemedin. hak yemedin. millet böyle istedi.
Muharrem INCE teşekkür etmek için genel merkeze hareket etsin o zaman. Çok isabetli bir iş yapmış olur.
Chp de rüzgar demokrasiden yana..İktidar olmak..Erzurumdan milletvekili çıkarmak..Üzülmeyin..Doğru yoldasınız..Bak..Nevşehir,Elazığ çıkardı..İnce geliyor Erzuruma..Oturun konuşun..Çözün problemleri..Aşın engelleri..
Neto kafa Neto mermer
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