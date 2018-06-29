Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

CHP Erzurum İl Başkan Yardımcısı Hilal Nur Çokoy, partisinin il yönetiminde 10 kişinin istifa ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili basın açıklaması yapılarak, istifaların gerekçesi hakkında şu bilgilere yer verildi: “Amacımız bundan sonrası için daha güçlü bir yönetim, aktif dinamik ve üretken bir kadro ile Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etmek ve bu bağlamda siyaseten daha güçlü bir Erzurum oluşturmak, parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak adına aşağıda isim ve imzaları bulunan CHP Erzurum İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa ediyor ve olağanüstü il kongresi talep ediyoruz” Açıklamanın tamamı şöyle: ”Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un il yönetim kurulunun görüş ve düşüncelerini almadan 11 Haziranda yapılacak olan Muharrem İnce’nin mitinginin iptal edilmesi, il sekreterini parti tüzüğümüzün 18. maddesinin 3. fıkrasını işleme geçirmeden ve de gerekli imza çoğunluğunu elde etmeden il sekreterinin değiştirilmesi. Ayrıca yine kendi belirlemiş olduğu seçim komisyonunun yönetim kuruluna dayatılması, seçim komisyonunda görev alan arkadaşların haberleri dahi olmayan niteliksiz seçim araçlarının tutulması. Tüm milletvekili adaylarını bir araya getirmeden ve buna bir örgüt desteği vermeden sadece milletvekili adaylarının kendi inisiyatifleri ile yaptığı çalışmalar dışına tek başlılık değil çok başlılık olması dolayısı ile seçimde başarı olmamıştır.

Oysa ilimizin gerekli, düzenli ve nitelikli kişilerle bir çalışması dahilinde cumhurbaşkanı adayımızın rüzgarı ile vekil çıkaracakken maalesef bu fırsat kaçırılmıştır.

Aynı zamanda İl Başkanı Bülent Oğuz’un yönetimin bilgisi olmadan korsan toplantı düzenleyerek kendisine karşı olarak gördüğü yönetim kurulu üyelerini tüzük ihlali yaparak yeterli çoğunluk dahi olmadan yönetim kurulu üyeliklerinden düşürmesi , il yönetim kurulu üyelerinin parti disiplini dışında hareket etmesi, il yönetim kurulu üyelerinin iki tane genç yönetim kurulu üyesi olan 5 yıl boyunca sayısız emeği geçen Hilal Nur Çokoy (kurultay delegesi) ve Ali Koç için ‘Gençliği yönetimden çıkartalım, sizler Erzurumlu değilsiniz gidin memleketinize, burada siyaset yapmayacaksınız’ gibi her toplantıda dile getirilip kırıcı, ayrıştırıcı ve rencide edici konuşma ve davranışlarda bulunulması, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa etme kararı maalesef bizlere aldırmıştır. Amacımız bundan sonrası için daha güçlü bir yönetim, aktif dinamik ve üretken bir kadro ile Cumhuriyet Halk Partisi adına hareket etmek ve bu bağlamda siyaseten daha güçlü bir Erzurum oluşturmak, parti il ve ilçe teşkilatlarını yeniden yapılandırmak adına aşağıda isim ve imzaları bulunan CHP Erzurum İl Yönetim Kurulu üyeleri olarak yönetimden topluca istifa ediyor ve olağanüstü il kongresi talep ediyoruz.”