Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce'nin bastırdığı imsakiyedeki İftar Duası'na TRT'de yıllarca Nur Subaşı'nın sesinden okunan dua yazılmıştı. Ancak TRT'nin duasında,Hz. Muhammed'den nakledilen iftar duasına 'Allah'ım beni, annemi, babamı, ailemi, milletimi, devletimi ve bütün inananları koru' cümlesini eklemişti.

'DEVLETİMİ' SÖZCÜĞÜ YOK!

Muharrem İnce'nin dağıttığı imsakiyede de aynı İftar Duası kullanıldı. Ancak duada geçen 'devletimi koru' sözcüğünü metinden çıkarıldı.



