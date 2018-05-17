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Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 18:58 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimler öncesi Ramazan ayının gelmesiyle Kocaeli'deki seçmenlerine Ramazan imsakiyesi dağıttı. İnce'nin dağıttığı imsakiyede yazılı duadaki değişiklik gözlerden kaçmadı.

Muharrem İnce'nin bastırdığı imsakiyedeki İftar Duası'na TRT'de yıllarca Nur Subaşı'nın sesinden okunan dua yazılmıştı. Ancak TRT'nin duasında,Hz. Muhammed'den nakledilen iftar duasına 'Allah'ım beni, annemi, babamı, ailemi, milletimi, devletimi ve bütün inananları koru' cümlesini eklemişti.

'DEVLETİMİ' SÖZCÜĞÜ YOK!

Muharrem İnce'nin dağıttığı imsakiyede de aynı İftar Duası kullanıldı. Ancak duada geçen 'devletimi koru' sözcüğünü metinden çıkarıldı.

muharrem ince imsakiye


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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince İmsakiye Kocaeli Ramazan imsakiyesi iftar duası

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
İki yüzlü sahtekarlar sizi başka zaman Laikliğe aykırı olur bunlar dimi
yavrucum chpliler dinsiz değiller laikler din ve devlet işlerini birbirine karıştırmiyorlar şimdi senin yaptığın gibi dini sömürmuyorlar bak sen bu aradaki farkı anlayacak yaştasın.
Yandaş Medyanın Art niyetli Anlayışı Bu olsa Gerek Renginizi belli edinde bilelim 25 haziranda sizide Görecez yandaş medya
Ya bu ne şimdi Muharrem İnce? Bunu akp liler yapsaydı yerden yere vururduk. Şimdi senin bu yaptığın dini siyasete alet etmek değil midir? Ne güzel gidiyorsun bunlara gerek varmıydı. Bütün moralimi bozdun.
@stu_06 Ne güzel gidiyorsun mu? O size göre abicim ama gerçekler seçim akşamı senin 14 yıl beklediğin gibi sizlere hüsranla geçecektir.Saygılarımla
din tuccarı bunlar ıste ramazandan ramazana muslumanları gor ıbbreet al musluman
laiklik elden gidiyor huloğğğğğğ:)
VER CHP OYUNU CAMİYİ BİLE KAPATIRLAR
bakın işte din tüccarlığı budur
Eğitim cahilliği giderir eşeklik baki kalır bu lafı boşuna söylememişler bir de bu kişi ülke yönetmeye aday demekki memurluktan gelen hep bu zihniyette oluyormuş cesaretini kutlamak gerekir
cidden çok boş yorumlar. karalama yapmayın lütfen
ya ne iğrenç mide bulandırıcısınız din le bu halkı sömürdünüz be hiç bir dua de devlet yoktur zorla koyuyorsun isteyen eklesin devlet bizim ama senin simid kuranı değiştirin diyen yahudiyle ne farkın var?? din ayrı devlet ayrı kardeşim
devletle milletle hiç dost olmadı zaten devletim derse şaşardım kendini iyi ifade etmiş
Mynet algı operasyonu yapıyor.bütün Muharrem İnce haberlerine CHP adayı İnce diye başlıyor.Adam rozetini çıkarmadı mı?
Admin boş yapma ya
Herkes kendine göre dua edebilir. Anlamadığım mesele şu. Sizin bahsettiniz dua Kuran'da mı yoksa sünnette mi var. Herkes kendisine göre dua edebilir. Paranoya olmuş ülke...
ya ne alak sığmıyordur anasını satayım takıldığınız şeye bak ya
allah razı olsun biz yapsaydık başkan dini devlet işlerine karıstıryonuz diye anırırlardı şimdide anırsınlar...
ee laiklik ne olacak şimdi
laiklik elden gidiyor...
İsrail’e hizmet eden Malatya Kürecih?&]Z?H?Y\?\?\?[۝[?[??\1,\?,[?H?[]?\?X?[^[܈]O±,ܘZ[?HP?8?&[?[??[?,[?,HX?,]X?Z??\???Z?Y1,[[\??[?\?1,\????H?H?[??\?HY1,[[\?,H]XY[?Y^Y[?\?H?۝qg?[??^X\?[\??[[[H?H?[Z[Z^Y]\?[?[??,[?,Y?H?[q,qg?1,ܘZ[8?&Z[??[\?[??&YH0???0?1'???[?\?0??\?[?[??^X\?H?[?[H]YZ?[??qg??H?\?[?,H?X^X[??]?[1,[\?1,\?
israil’e hizmet eden Malatya Kürecik’teki radar istasyonunun kapısına kilit vurabiliyor mu? İsrail ve ABD’nin canını acıtacak gerçek adımlar bunlardır.  Bu ve benzeri adımları atmadan meydanlarda konuşan siyasiler bilelim ki samimiyet testinden sınıfta kalmış, İsrail’in Filistin’de döktüğü kanlar üzerinden siyasi rant elde etmekten başka bir planı olmayan zavallılardır.
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem Ince inanın sizden daha devletçi bir yapıya sahip mynet
Laiklik elden gidiyor :)) İkiyüzlü olmak takiyyecilik budur. Din tacirleri de bunlarda aynıdır. Görmek isteyene. İslam kişilerin değil Allah ın düzenidir.
Sayın ince kurtar bizi şu suriyelilerden
Bira içen adam ?
seçim şöyle kurban dan sonra olsaydı hacca da giderdi ya neyse artık, bir başka seçime kalsın oda
illa satacaklar bu ülkeyi TC yok ki zaten abd nin eyaletiyiz değil mi sayın olmayan ince milletimizide çıkarsaydınız tüm amerikalıları deseydiniz sahipleriniz daha çok sevinirdi
Yazık TRT ne hale geldi sadece TRT de değil bütün kanallar çöküyor. Kalite her alanda çok hızlı düşüyor.
allah sizleri affetmiyecek
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