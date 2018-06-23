Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu ( 2)

Cansel KİRAZ - Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKCİ - Güven USTA - İstanbul DHA - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitingini Maltepe'de yaptı. Muharrem İnce, "Devleti dönüştürecekmiş. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir şehirde yangın varken, itfaiye teşkilatını değiştirmeye benziyor. Yangın var. Erdoğan yangın... Mutfak yanıyor. Yanındakileri değiştirdi. Başbakanları değiştirdi. Bakanları değiştirdi. Devletin yapısını değiştirdi. Kanunları değiştirdi. Olmuyor. Düzelmiyor. Nasıl değişir biliyor musunuz? Erdoğan sen değişince düzelecek sen. Bu devlet yönetimine ilavelerim olacak. Hayvancılığı ekleyeceğiz. Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnafı da ekleyeceğiz. Ayrıca kamu görevlilerine sesleniyorum. Kimse tedirgin olmasın. Pazartesi sabahı herkes işinin başında olacak. Yolsuzluğa bulaşmadıysanız. İşinizin ehliyseniz, liyakat sahibiyseniz, sağcı olmuşsun, solcu olmuşsun beni ilgilendirmez. Ehliyetliysen görevine devam edeceksin" dedi.

"BEN KALİTE GETİRECEĞİM"

Muharrem İnce, "Faşist kafalı bir adam 5 milyonu görünce kesin yayını diyor. Korku korku. Ona şunu dedim; Dedim ki Erdoğan Demirel köprü yaptı. Demirel'in yaptığı köprüden Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bedava geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığından parayla geçiyoruz. Demirel'in yaptığı köprüden normal zamanlarda 5,5 gidiş 5,5 geliş 11 liraya geçiyoruz. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114 gidiş, 114 geliş 228 liraya geçiyoruz. Yani Erdoğan'ın yaptığı köprüde hırsızlık var. Bu kadar fark olmaz. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek. Çünkü Türkiye zengin olacak. Emekli cumhurbaşkanı maaşına da zam yapacağız. Ben bunu söyledim. Senin köprü dedim 228 lira, Demirel'in ki 11 lira. O da bana 'Sen diyor Yalova'ya giderken Osmangazi Köprüsü'nden geçmiyor musun?' Pahalıysa geçme, sandalla geç, yüzerek geç' diyor. Erdoğan, 'parası olan geçsin' diyor. Sen nasıl bir yalancısın Erdoğan. Esenler'den kalkan otobüse zorunlu tutuyorsun 'şu köprüden geçeceksin' diye. Kamyoncuya zorunlu tutuyorsun. Bana serbest, ben istediğim köprüden geçerim. Benim derdim otobüsçü, benim derdim kamyoncu. O nasıl geçecek? Parası olan diyor geçsin. Yakında şunu derse şaşırmayın; Şehir hastaneleri diyor ya. Şehir hastanelerinde yüzde 70 doluluk garantisi var. Hasta olmaya mecbursunuz yani. Hasta olacaksın. 'Parası olan hastaneye gitsin' diyecek. Hatta birkaç gün daha olsaydı kampanya da şunu da diyebilirdi: 'Parası olan yaşasın' diyebilirdi. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan'dan farkım ne olacak? Ben bu memlekete kalite getireceğim. Yol yapıyor, yol çöküyor. Kalite yok. Hastane yapıyor. İçinde hemşire yok. Köprü yapıyor, geçme garantisi veriyor. Hastane yapıyor, hastalanma garantisi veriyor. Havaalanı yapıyor, uçma garantisi veriyor. Önce kalite gelecek, iki huzur gelecek. Projem 3B. Biz barışağız, hemen barışacağız. İki büyüyeceğiz, hızla büyüyeceğiz. Önce hukuk devleti olacağız. Ekonomik kurulları özerkleştireceğiz. Yatırımcıya güven vereceğiz. Gerek yerli yatırımcı gerek yabancı yatırımcı Türkiye'de güven duyacak" ifadelerini kullandı.