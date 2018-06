Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu ( 2)

"BİLİNÇLİ ÖZGÜVEN SAHİBİ GENÇLER OLACAKSINIZ"

Türkiye nüfusunun ortalamasının gençler olduğunu belirten İnce, "Gençlerle birlikte yapacağım bunu. Gençler, öğrencilerim, evlatlarım onun dediği gibi olmaz. Kindar nesil bu işi yapamaz. Bilinçli, özgüven sahibi bir nesil olacaksınız. Marka yaratacağız. Önümüzdeki 5 yıl içerinde 16 yeni meslek çıkacak. Bugün ilkokulda okuyamayanların yüzde 65'i şu an için bilinmeyen mesleklerde çalışacak. Bugün için bilinmeyen meslekler o çocukların 65'i adı bile olmayan mesleklerde çalışacak. Türkiye'de her gün fakirleşiyorsunuz. Faiz artıyorsa ülke kötü yönetiliyor demektir. Faiz artıyorsa şirketinin değeri düşüyor. Faiz artıyorsa arsanın değeri düşüyor. Evinin değeri düşüyor. Her gün cebinden para alınıyor demektir. Gençlerle birlikte akıllı, deneyimli ,dünyayı tanıyan bir kadroyla birlikte faizleri indireceğiz. Faizler, Erdoğan'ın yaptığı gibi emir komutayla polisiye tedbirlerle inmez. Akılla iner. Bilimle iner" diye konuştu

"USTAYA BAKIN USTAYA SOĞAN DOLARI GEÇMİŞ"

50 gün boyunca gittiği her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir televizyon programında ekonomi tartışmaya

davet ettiğini belirten Muharrem İnce, "Gelemedi. Lidermiş. Çakma lider, bu çakma lider. Şimdi İstanbul'da 5 milyon, Ankara'da 2 milyon, İzmir'de 3 milyon vatandaşımıza seslendim. TRT bunlardan bir saniyesini bile vermedi. Şimdi bu TRT'ye ne yapmalıyım sizce? Satalım mı bu TRT'yi? Anayasa'da TRT'nin bağımsız, tarafsız olacağı yazar. Ama Anayasa'yı çiğneyen bu TRT Genel Müdürü'nü bağımsız yargı oluşturduktan sonra bunu yargıya göndereceğiz. Faizler yükselince 'Faiz lobisi' dedi. Dolar yükselince 'Dolar Lobisi' dedi. Şimdi de soğan lobisi mi diyecek? Memleketin düştüğü duruma bakın. Ben savunmada değilim ki. 16 senedir bu memleketi bu hale ben getirmedim ki. Bu seçim eskinin son seçimi, yenin ilk seçimi. Ustaya bakın ustaya. Soğan doları geçmiş. Marifetini gör çakma usta" şeklinde konuştu.