Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Fuat Uğur yanıtında “Muharrem İnce adlı yalan uzmanı politikacı bozuntusuna hakaretlerini aynen ve misliyle iade ediyorum.” derken, “iddiaları” için de “40 günde 40 yalan söyleyen ve seçim gecesini açıklayamayan İnce’nin o geceki macerasıyla ilgili kaynaklarıma güveniyorum. Onu kendisini destekleyen şizofrenleriyle bırakıyorum.” İfadelerini kullandı.

Uğur, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

1-Bana yazımın yayınlanmasından üç gün sonra küfürlerle saldıran Muharrem İnce(Gerçeği inkar etmek için saldırma taktiği) ne kadar tahammülsüz ve faşizan blr zihniyete sahip olduğunu, kendisine ülke teslim edilemeyeceğini ispat etmiştir.

2-Muharrem İnce bu kadar ağzı bozuk ve denge probleminden duçar olmasaydı keşke. Seçim gecesinde neden sırra kadem bastığını açıklayamayan bir adamın gerçek faş edilince böyle çıldırması normal.

3-Muharrem İnce beni ağza alınmayacak küfürler sıraladığı resepsiyon görevlisiyle karıştırmasın. Gereken cevabı alır.

4-Muharrem İnce adlı yalan uzmanı politikacı bozuntusuna hakaretlerini aynen ve misliyle iade ediyorum. 40 günde 40 yalan söyleyen ve seçim gecesini açıklayamayan İnce’nin o geceki macerasıyla ilgili kaynaklarıma güveniyorum.Onu kendisini destekleyen şizofrenleriyle bırakıyorum.