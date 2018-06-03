Muharrem İnce Kağıthane mitinginde konuştu (3)

*Muharrem İnce: "Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. ama o generalin apoletlerini sökeceğim" Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de miting yaptı. Burada halkı selamlayan İnce, kürsüden yakın koruması dahil herkesin inmesini istedi. İnce, "Apoletlerini sökeceğim" sözlerini de tekrarladı. Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde seçmenlerle buluşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "İftar yemeğinde beni eleştiriyor. Beni eleştirirken general de alkışlıyor. TSK'nın disiplin kanunun 20. maddesi belli. Siyasi parti faaliyetlerine katılmaz diyor. Yaparsa, ihraç sebebidir. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu Bandırma'ya gittiğinde onu karşılayan subaylara ceza verdiler. Çanakkale'de Engin Alan ayağa kalkmadı diye Engin Alan'ı hapse attırdı. Benim hapse attırmak gibi bir niyetim yok. Ama o generalin apoletlerini sökeceğim" dedi. İnce, "Sen milletin generalisin, Erdoğan'ın generali değilsin. Eğer Erdoğan'ı çok seviyorsan, Erdoğan 24 Haziran'da emekli olacak. Ben de apoletlerini sökeceğim için yanına gidersin, onun emir eri olursun" diye konuştu. KÜRSÜDEN HERKESİ İNDİRDİ İnce, kürsüde konuşmasını yapmaya başlamadan önce yakın koruması dahil kimseyi istemedi. Herkes indikten sonra konuşmasına başlayan İnce'yi çatılardan izleyenler de oldu. İnce, öz çekim yaparak mitingi sonlandırdı ve Eyüpsultan'daki mitinge hareket etti.
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