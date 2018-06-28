Hakan'ın "Neden Muharrem İnce’nin ayrı parti kurması şart?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

SEKİZ maddede anlatıyorum…

CHP, şöyle bir partidir:

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— MADDE BİR: Örgütlenmesi baştan aşağı laçka!

— MADDE İKİ: Organizasyon yapma yeteneğinden mahrum!

— MADDE ÜÇ: Tarihindeki şan ve şerefi gururla omuzlarken tarihindeki problemlerle özgüvenli bir hesaplaşma içine girecek cesareti yok!

— MADDE DÖRT: Siyaseti tamamen karşıtlık üzerinden yapmaya meyilli… O kadar ki… Tayyip Erdoğan devreden çıksa söyleyecek sözü kalmayacak!

— MADDE BEŞ: Yüzde 20/yüzde 25 bandına hapsolmuş durumda ve işin daha kötüsü partinin kodamanları bu durumdan çok da mustarip değil!

— MADDE ALTI: Markası o kadar yıpranmış, o kadar köhnemiş, o kadar problemli ki… Memlekette işler çok kötüye gittiği anda bile alternatif olarak akla gelmiyor!

— MADDE YEDİ: Partide herkes çok biliyor. Buna mukabil iş yapan yok!

— MADDE SEKİZ: Delegesinin isteğiyle seçmeninin isteği arasında devasa bir fark var!

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Yıllar içinde bu hale gelmiş, getirilmiş bir partiyi bırakın Muharrem İnce’yi, başına Atatürk geçse bile kurtaramaz.

İşte tam da bu nedenle…