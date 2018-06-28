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'Muharrem İnce'nin ayrı parti kurması şart'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 09:36 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra bir kesimin partinin başında görmek istediği Muharrem İnce'nin ayrı bir parti kurmasının şart olduğunu söyledi. Hakan, bu görüşü için 8 madde sıraladı.

'Muharrem İnce'nin ayrı parti kurması şart'

Hakan'ın "Neden Muharrem İnce’nin ayrı parti kurması şart?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

SEKİZ maddede anlatıyorum…
CHP, şöyle bir partidir:

*

— MADDE BİR: Örgütlenmesi baştan aşağı laçka!

— MADDE İKİ: Organizasyon yapma yeteneğinden mahrum!

— MADDE ÜÇ: Tarihindeki şan ve şerefi gururla omuzlarken tarihindeki problemlerle özgüvenli bir hesaplaşma içine girecek cesareti yok!

— MADDE DÖRT: Siyaseti tamamen karşıtlık üzerinden yapmaya meyilli… O kadar ki… Tayyip Erdoğan devreden çıksa söyleyecek sözü kalmayacak!

— MADDE BEŞ: Yüzde 20/yüzde 25 bandına hapsolmuş durumda ve işin daha kötüsü partinin kodamanları bu durumdan çok da mustarip değil!

— MADDE ALTI: Markası o kadar yıpranmış, o kadar köhnemiş, o kadar problemli ki… Memlekette işler çok kötüye gittiği anda bile alternatif olarak akla gelmiyor!

— MADDE YEDİ: Partide herkes çok biliyor. Buna mukabil iş yapan yok!

— MADDE SEKİZ: Delegesinin isteğiyle seçmeninin isteği arasında devasa bir fark var!

*

Yıllar içinde bu hale gelmiş, getirilmiş bir partiyi bırakın Muharrem İnce’yi, başına Atatürk geçse bile kurtaramaz.
İşte tam da bu nedenle…

Muharrem İnce…

CHP’yi Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafına birikmiş olan kifayetleri tartışmalı, ihtirasları tartışmasız olan tipleri bırakıp ayrı bir parti kurması şart…

*

Şu iki hususu hiç unutmayalım:

— BİRİNCİ HUSUS: Seçim süreci boyunca CHP markası, Muharrem İnce’yi ayağından tutup hep aşağı doğru çekti!

— İKİNCİ HUSUS: Muharrem İnce yüzde 30’u, CHP markasından uzak durduğu ölçüde yakalayabildi ve aşabildi.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
HE SEN AKILLI ONLAR AHMAK AHMET EFENDİ SOL OYLARINI BÖLECEK KADAR APTAL DEĞİLLER KİME HİZMET ETTİĞİN BELLİ AHMET EFENDİ
@alpaslanyeni bencede sayın ince lütfen gaza gelmeyin
evet haklısın ama chp varken ayrı bir parti kurarsa meral akşener gibi olur ve Türkiye böyle güzel bir değerini DAHA kaybeder.............
Bu adam temiz . Hiçbir örgütle bilmemneyle bağı yok. Kendi başına Cumhuriyet☺ Sevimli.Kişilikli.Sevmeyi bilen ve ülkesini seven.. Bu adamı kaybetmez inşallah bu ülke ..☺
Bu adamı pek sevmem ama doğru söylemiş
Ver gazı, ver gazı böl chp yi ver gazı
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