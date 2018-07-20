Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

CHP Genel Merkezinden muhaliflere kurultay resti geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "604 noter onaylı imzanın genel merkeze sunulması halinde derhal gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

MUHALİFLERDEN KARŞILIK GELMEDİ

CHP Genel Merkez Yönetimi'nin 604 imza gerçekse gereğinin yapılacağı açıklamasını muhalifler kabul etmedi. Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, muhalif kanat normal süreci işleteceklerini ve gerekli imzaları toplayacaklarını açıkladı.

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay toplanması için 16 Temmuz’da delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

MUHARREM İNCE'NİN EKİBİ SAYI VERDİ

Parti meclisi (PM) üyesi ve eski CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, ilk beş günde 604 delegenin kurultay için imza verdiğini bildirdi.

Partimizde Olağanüstü Kurultay talebiyle başlatılan imza sürecinin 5. günündeyiz. Toplam “604” delegemiz #değişimumuttur diyerek imzalı belgelerini gönderdiler. #5günde604imza #değişimumuttur — Gaye Usluer (@GayeUsluer) 20 Temmuz 2018

YAŞAR TÜZÜN NOTER TASTİKLİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de 604 imzanın ellerine noter tasdikli olarak ulaştığını bir fotoğraf paylaşarak açıkladı.

Kurultay Çağrımızın 5’inci gününde bizlere ulaşan noter tasdikli imza sayısı 604 olmuştur. Değişime ve umuda çok az kalmıştır. Teşekkürler Partimizin yürekli Kurultay Delegelerine, Teşekkürler CHP Ailemize.. pic.twitter.com/lCRfqdj1Mx — Yaşar Tüzün (@yasartuzun06) 20 Temmuz 2018



