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Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:24 | Son Güncelleme

CHP’den genel başkanlığı hedefleyen Muharrem İnce’ye yakın ekip, olağanüstü kurultay için bir haftada 604 delegenin imzasını aldıklarını duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirdi. Öte yandan muhalif kanat normal süreci işleteceklerini ve gerekli imzaları toplayacaklarını açıkladı.

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

CHP Genel Merkezinden muhaliflere kurultay resti geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "604 noter onaylı imzanın genel merkeze sunulması halinde derhal gereği yapılacak" ifadelerini kullandı.

MUHALİFLERDEN KARŞILIK GELMEDİ

CHP Genel Merkez Yönetimi'nin 604 imza gerçekse gereğinin yapılacağı açıklamasını muhalifler kabul etmedi. Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, muhalif kanat normal süreci işleteceklerini ve gerekli imzaları toplayacaklarını açıkladı.

muharrem ince taraftarları kılıçdaroğlu cevap

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından olağanüstü kurultay toplanması için 16 Temmuz’da delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor.

MUHARREM İNCE'NİN EKİBİ SAYI VERDİ

Parti meclisi (PM) üyesi ve eski CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, ilk beş günde 604 delegenin kurultay için imza verdiğini bildirdi.

YAŞAR TÜZÜN NOTER TASTİKLİ FOTOĞRAF PAYLAŞTI

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de 604 imzanın ellerine noter tasdikli olarak ulaştığını bir fotoğraf paylaşarak açıkladı.


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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Beter olun cehepeliler..Yiyin birbirinizi
sanada sert ve kalın birşey kalıyor onuda sen ye....
ah be K.K. İnce sana onursal başkan ol dedi dinlemedin.işlerin yolunda gitmediği belli.ısrarla durmak nedendir.koltuk sevdası olanın partide yeri yok diyorsun yaptığınla çelişiyor..İnce gelsinde seni ve ekibini adam etsin.
yapmayın etmeyin Kılıçdaroğlu ile devam ????
işallah hayırlı olacak
Gaye Usluer ilk seçimde eskişehirden milletvekili seçildi onuda vekil yapan kılıçdaroğludur lakin bu dönem milletvekili seçilemedi köpürdü ya hanımefendi şimdi muhalif kanadından yana yazıklar olsun koltuk sevdasının böylesi bu kadar belli edilir sizi kınıyorum gaye Usluer
bir ak partili olarak zevkle izliyorum pkk destek verenlerin chp den toz olup silinmesini izlemek resmen zevk veriyor aferin yiyin birbirinizi
Çırpın Muharrem!! Kılıçdaroğlunun senin kadar kurnaz olmadığı kesin ama yüreği seninkinden daha büyük Muharrem 9 fırın ekmek yesen 1 Kılıçdaroğlu olamazsın açıkça yürekli olsaydın mert olsaydın sözünde durur kenara çekilirdin sen kim parti yönetmek bence kurtlar vadisinde Polat’ın şöförlüğü sana cidden yakışırdı. Gerçi Polat’ta çok konuşuyorsun diye kesin seni işten kovardı.az mert olun sözünüzde durun!!! Yazın kenara bu şahıs ( Muharrem) CHPyi içerden bitirmek için birilerinden emir aldı. Eğer seçilsin dediğime şahit olacaksınız.
tezcan cikar simdi atar tutar
Kılıçdaroğlu işini iyi biliyor. Muharremin kolpacı olduğunu bildiği için restini çekmiş. Muharem 600 bin kişiye 5 milyon, 100 bin kişiye 2 milyon, 1 Yıllık iphone telefonuna 20 yıllık telefonum diyen bir kolpaçı.
tezcan 2 dakika oldu hala çıkmadı yayına kılıçtaroğlundan furça yedide normalleşmeyi mi bekliyor coktan cikip o noter kegitlari sahte kurultay gundemimizde yok olmaz ogle sey demesi gerekliydi bu chp zihniyeti yani başındaki zat ın inanin 2 tane birak koyunu keçiye sahip cıkamazlar hdp ile el ele gelmek ne demek inşallah er yada geç adalet karşısında hesap vericeksiniz
başındaki zat resmen korku imparatorluğu yapıyor dikatarün alasısın kılıçtaroğlu baş diktatôr sensin 9 kere kaybettin ne zevk aliyorsun bilmem ama ben olsam ne ailemin suratina bakabilirim nede partımde konusma hakkını kendmde girürüm bu kadar beceriksiz bu kadar yalan konusan oda iki cumleyi bir araya getirebilirse oda muamma
NE UTANMAZ ADAMSIN BE KILIÇTAROĞLU BIRAK HALKI PARTİNDEKİ ŞAHISLAR DAHİ İSTEMİYOR SENİ SEN İSE ISRARLA YÜZSÜZLÜK YAPIYORSUN. KERAMATİN NE KARDEŞİM?
AKP İNCE TRAFINDAN CHP Yİ ELE GECİRMİS DURUMDA CHP Lİ DEĞİLİM AMA DURUM VAHIM EKMELETTİN MHP DE İNCE DE CHP AKP YANDAŞLARI DEGNEKCISI
ne değişik bir partisiniz siz ya ülkede muhalif partide muhalif ne zaman toplanacaksınız acaba
gereği hemen yapılmalı ônce istifa sonra kurultay yoksa bu cHp zihniyeti degismez hdp ile kol kola olmanin bir bedeli var er yada geç adalet karsisinda hesap vericeksiniz
tek adam (adamda sayılmazda neyse) diktatör kimmiş görün.
tek adam (adamda sayılmazda neyse) diktatör kimmiş görün.
hani dlg sayisi imkansizdı birakin bu kemal amcanizin yakanlarini soylemeyin siz durust olun bare tezcan ne kadar yalanci bir erif oldu be
daha sandiklar acilmadan tezcan secimde de ikinci tur kesin demisti yalancilar yuvası oldu toplama kampı gibi
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