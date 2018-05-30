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Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 23:19 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin 'Erdoğan-Gülen görüşmesi' iddiasına kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör'ün 'Yenilikçi Hareket' kitabının fiyatı, sahaf sitelerinde 5 liradan 300 liraya çıktı.

Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği kitapta rekor artış!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Fethullah Gülen'le görüştüğümü ispatlamazsan namertsin'' restine, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, eski TRT Haber Genel Müdürü Nasuhi Güngör'ün Erdoğan ve AK Parti hakkında yazdığı 'Yenilikçi hareket' kitabını kaynak göstererek yanıt vermişti.

İnce'nin kaynak olarak gösterdiği 'Yenilikçi Hareket' kitabının sahaf sitelerindeki fiyatı 5 liradan 300 liraya çıktı.

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muharrem ince kitap Yenilikçi Hareket Nasuhi Güngör

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ahaha kitap 300 lira olduysa okunmasın diye olmuştur her şey beklenir bu iktidardan zaten mhp mafya gibi kullanıyor saldır oğlum saadete saldır oğlum iyi partiye saldrıma oğlum hdpye zaten hepsini tutuklamışız saldırırsan seni doğduğuna pişman ederler zaten öfkeliler:)Kitabı yakın sayın tayyıpp lanetleyin fetönün oyunudur deyin kandırıldım deyin zavallılar sizi düştüğünüz duruma ülkeyi getirdiğiniz noktaya bakın
Bu adamlar fetullahın Hz. Peygamber ile görüştüğünü bile söylüyor. Tayyiple görüştüğünü söylemeleri şaşılacak bir şey mi?
yazar efendi ne kadar ret etse de kitabı iyi pirim yapmış, ooo ne ala mualla. ben istemem yan cebime koy....
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