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Muharrem İnce'nin İzmir mitingi öncesinde Erdoğan'a küfür eden 5 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

İzmir'de Muharrem İnce'nin mitingi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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