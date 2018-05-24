Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırlarına tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce CNN TÜRK'te Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik katıldığı Seçime Doğru Özel programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal medya ise Hande Fırat’a tepki yağıyor. Bir çok Twitter kullanıcısı tweetlerinde gazeteci Hande Fırat’ın tavırlarına dikkat çekiyor.

İşte o tweetlerden bazıları:



