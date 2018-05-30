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Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

Muharrem İnce'nin kaynak gösterdiği gazeteci Nasuhi Güngör kendi kendini yalanladı. Güngör, onlarca baskı yapan kitabı için "Hiçbir bilgiye ve belgeye dayalı değildi" dedi, İşte basın tarihine geçecek açıklamanın detayları...

Muharrem İnce’nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendi kitabını yalanladı

Daha önce AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen'le görüştü” diyen ve Erdoğan cephesi tarafından yalanlanan Muharrem İnce, Kırşehir mitinginde tarihi bir detayı açıkladı.

İnce, TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ün kaleme aldığı “Yenilikçi Hareket” isimli kitapta yer alan; 2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen'in görüştüğünün detaylarının olduğu bölümü okudu.

İnce “Şimdi elimde bir kitap var. Erdoğan'ın resmi, Yenilikçi Hareket. Nasuhi Güngör. Erdoğan'ın yakın arkadaşı. Bu arkadaşı 17-25 Aralık'tan sonra TRT Haber Dairesi Başkanı yaptı. Yani buna güveniyor, bu dostu. Aldı TRT Haber Dairesi başkanı yaptı. Bu şahsiyet bir kitap yazmış. Kitabın 89'uncu sayfasını okuyorum. Erdoğan sen de dinle ama kumandayı sakın duvara atma.” dedi ve kitapta geçen şu bölümleri miting kürsüsünden okudu ” Erdoğan 2000 yılı mayıs ayında ABD'ye yaptığı gezide uzun süre orada yaşayan Fethullah Gülen ile de bir araya geldi. Erdoğan Gülen görüşmesi muhtevasından çok uzun yıllardır birbirine hayli mesafeli olan iki farklı ekolün bir araya gelmesi açısından hayli dikkat çekiciydi.”

nasuhi güngör

YAZARDAN KENDİSİNE YALANLAMA GELDİ

Kitabın yazarı Nasuhi Güngör ise İnce’nin açıklamaları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Güngör, kendi kaleme aldığı kitabındaki iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Kendi kendisini yalanlayan yazar Güngör açıklamasında şunları kaydetti “Bugün Kırşehir'de Muharrem İnce'nin Yenilikçi Hareket kitabım üzerinden yaptığı konuşmayla ilgili bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Sözkonusu kitap yaklaşık 20 yıl önce yayınlandı. O dönem AK Parti'nin kuruluş sürecine dair bazı iddiaları içeriyordu. Kitapta geçen ‘Tayyip Erdoğan-Fethullah Gülen görüşmesi’yle ilgili iddialar, ne yazık ki somut herhangi bir bilgiye ve belgeye değil, tamamen o dönemdeki bazı dedikodulara dayanmaktadır. Zaten kitapta da buna dair hiçbir bilgi ya da belgeye atıf yoktur.

Üzülerek ifade edeyim ki, bizzat kendi yazdığım bu iddiaların kamuoyuna bilgi ya da belge gibi sunulacak hiçbir yanı yok. Ne gazeteciliğim, ne de bugüne kadar yaptığım herhangi bir görev bu kitaptaki sözkonusu iddiaları doğru kılmaz. Ayrıca sözkonusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir. Buna rağmen herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmayan bu sözlerin, yıllar sonra bir delilmiş gibi sunulmasının takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Nerede ve hangi konumda olursam olayım, benim yıllar önce yazdığım mesnetsiz bir iddianın FETÖ'yle mücadeleye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavizsiz duruşuna en küçük bir zarar getirmesine asla razı olamam. Sayın Cumhurbaşkanımızın FETÖ ve benzeri uluslararası şebekelerle mücadelesine gölge düşürmeyi hedefleyen hiçbir sözün ve iddianın, 20 yıl önce de olsa, altında imzam bile bulunsa savunulacak bir yanı olamaz.”

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muharrem ince Nasuhi Güngör erdoğan Fethullah Gülen kitap TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör

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Okuyucu Yorumları 79 yorum
YAZAR EFENDİ....O SATIRLARI ORAYA BENMİ YAZDIM....İNSAN UTANIR BE..
Yazar efendin yazmadım demiyor..yazdım ama belgesiz delilsiz sırf dedikodulara dayanarak yazdım diyor...anladın? kapiş?
yandaşta utanma ne gezer.
@ilkerim_can al bir tane daha.ne demek istiyorsun adam belge yok dedikoduya dayandım diyor.sen mi belgeleyeceksin.saçmalamayın.zora kalınca her şeyi yaparsınız.ama boşuna
Ulan yeminle helal olsun sana muharrem ince nerelerdeydin daha önce gelıyor kaçışın ince ince ...
allahtanda mı korkmuyorsunuz.dediğinizin biri doğru olsun be.o zaman neden böyle bir şey yazdınız.amaçınız neydi.kime hizmet ediyorsunuz.
@mdakgun senin gibi basit okuyucuları etkileyip para kazanmak için
Korkma . (nokta) kadar menfaat için , (virgül) gibi eğilme.
eee yorumlar nerede... belgeyi sundu sayın ince... ama bayağı ince bir belge :)
Pes diyorum,beynin iflas ettiği noktadayiz,yalakalık uğruna ben duzenbazim,ben yalanciyim,ben sahtekarim diyor adam!
vah zavallı korkudan kendi yazdığı kitabı inkar ediyor
G.t korkusu böyle bir şey işte..
BU ADAM DAHA ÇOK OFSAYITA DÜŞER, KILAVUZU KARGA OLANIN BURNU POKTAN ÇIKMAZ DERLER, AMERİKADAN ARAYANLAR DA UZAYDAN ARAMIŞ OLMASIN SAKIN...
@kirikhanliefe YA SENİN KLAVUZUNLA GİDECEĞİN YER NERESİ HABERİN VAR MI? CEHENNEMİN DİBİNİ HANGİ MENFAAT UĞRUNA KABULLENİYORSUN AKLIM ALLMIYOR ...
Tek kelimeyle "yuh" (yazara)
adam kendi yazdıgı kitabı yalanlıyor :D
yapıştır ince , vur kırbacı ama hala yalan derler , oyumuz sana BAŞKAN
@erdem.ismail puahaha sizler beyin yerine ne taşıyonuz acil incelenmeniz lazım
tazmınatı nasıl odeyecen akılsız ınce?
Yanıyorum yanıyorum da sevgili ASENA nın bunlar gibi kıvıranlar yüzünden mesleğini bırakmasına yanıyorum.
Gulsem mi halimize aglasam mi bilemedim!
Ben böyle birşey ömrü hayatımda görmedim. AKP li kardeşlerim görün artık. Yaptıkça inkar ediyorlar. Bu vatan hepimizin . Rant uğruna yapılan her türlü hayasızlığı yok sayıp nasıl oy vereceksin? herşeyi yapıp inkar edenlerle bir olmayı nasıl içine sindireceksin? uyanın ve kendinize gelin.
Adam yazdığı kitabı sıkışınca yalanlıyor:)))
Bunların işi Şantaj Montaj CeHaPe Fetö ile Beraber Hareket Ediyorlar
Tam bir dansözmüş adam da
Erdoğan'dan korkan yüreksizler nasılda 180 derece dönüyor. Tarih sizin gibi korkakları unutmayacak.
Bumu ıspatlayacağım dediğin..ıspatlayamadığına göre..
zamanında kol kola geziyorlardı şimdi fetö dendi mi hayalet görmüş gibi oluyorlar ilahi Akp liler :) vallahi yatacak yeriniz yok....
KIVIRMAYA ÇALIŞMIŞ. :)
dönekliği n bu kadarı... pes
dansöz gibi kıvırma hemen.azcık delikanlı ol
"Sözkonusu iddiaya Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en net ve açık biçimde cevap verilmiştir" cümlesinin meali = İddiaların ispatını açıklamak yemiyor :)
Adam şimdiye kadar yalanlamamış,, durmuş durmuş şimdi yalanlıyor,, ben yazdım ama doğru değil diyor... ağlasakmı..! Gülsekmi..!
şakamısın sen yazar müsvettesi ;)) istersen yazdıklarım dogru de başına gelecekleri biliyorsun..
resmen komedi.adam kendi yazdığı kitabı yalanlıyor.madem yalan,yazarviftira atmaktan tutuklanmalı.bir tane de video dolaşıyo fetoş diyor ki bizden izin aldilar,fakat karşı tarafı kırmadan(erbakan dan bahsediyo) bu siyasi parti kurulmalı diyor.fetoşunuz da mı yalan söylüyo.o video eski yeni değil.o zaman niye yalanlamadınız.
penceresi cam cama muharrem.
AKP İKTİDARININ DÜŞLEDİĞİ VATANDAŞ TİPİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR HER ŞEYİN GERÇEK OLDUĞUNU BİLEN AMA HİÇ BİR ŞEYE İNANMAYAN BİR TOPLULUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ BU ÜLKEMİZ ADINA SON DERECE ENDİŞE VERİCİ BİR DURUMDUR DİN İLE SİYASET KURUMUNU BİR BİRİNDEN AYIRMAK EN ELZEM DURUMDUR LÜTFEN ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKALIM ARTIK BU SON NOKTADIR BİR İNSANIN KENDİSİNİ YALANLAMSI YANDAŞLIKTAN SEVGİDEN ÖTE KORKUYA DÖNMÜŞ DURUMDA BİR BİRLERİNİN YAPTIKLARI SAHTERKARLIĞA O KADAR HAKİMLERKİ HİÇ BİR ŞEY ONLARI KENDİLERİNİ YALANLAMAKTAN ALI KOYMUYOR
Bravo valla. Adam yazdığı kitabı yalanlıyor. Ne günlere kaldık. Lafım sadece bunlara körü körüne bağlı olanlara. Sakin kafayla şu olanı biteni bi düşünün. Dönen oyunlara bi bakın. Sorgulayın aetık. Nesen niçin diye sorgulayınnnnn
yazarın bi yerleri yememiş gerçegi anlatmaya cesaret taklit edilemez diye boşuna dememişler demek.
VAY DÖNEK VAY BU HAVUZ MEDYASININ HEPSİ DANSÖZ MÜ YAHU PAPARAYI YİYİNCE HEMEN KIVIRIYORLAR
bu kadar küçülmeyin yaaa, biraz utanır insan... halkımız doğru kararı verecektir.
KİMBİLİR ADAMI NEYLE TEHDİT ETTİLER DE ADAM KENDİ KENDİNİ YALANLADI . ÇOK YAZIK ÜLKE RESMEN MAFYA DÜZENİNE DÖNDÜ OHALLERLE ....
Amerikadan arayan ABD lide böyle fos birisimi?
Adam öyle bir ince görmüş ki yazar yazdığından vazgeçmiş helal olsun adamın aklını alırlar işte böyle.Sizin yazarlarınızda gazetecilerinizde,televizyonlarınızda işte böyle kişiliksiz bilgisiz cahil takımı.Yeni yetme tipler..
Yazar efendi sende demek ki yanlış ve yalan bilgilerle dolu kitap yazarak milleti kandırıp aldattın haksız kazanç elde ettin..
FETÖ İLE ARALARI İYİYKEN KİTABI YAZMIŞ, ŞİMDİ KÖTÜ OLUNCA İNKAR EDİYOR. O ZAMAN NE DİYE YAZDIN, ŞİMDİ NE DİYE İNKAR EDİYORSUN? BEN SÖYLEYEYİM; TAYYİP ERDOĞAN'I ZOR DURUMDA BIRAKMAMAK İÇİN ŞİMDİ YALAN SÖYLÜYOR, İNKAR EDİYOR.
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