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Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:55 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'ye konuk oldu. Gazeteci Nagehan Alçı, program süresince İnce'ye olan tavrı nedeniyle sosyal medyada tepki gördü.

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programda Nagehan Alçı ile gerginlik yaşamasının ardından sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. İşte sosyal medyada gazeteci Nagehan Alçı'ya tepki gösteren bazı mesajlar;

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