Muharrem İnce'nin korumaları sahneden atmıştı! O selfie ortaya çıktı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın Çiğli'deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce'yle selfie yapmak için sahneye çıktı. Kalkan, korumalara rağmen İnce'ye ulaştı.
Hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle fotoğraf çektirdi.
'ONLARIN ADINA ÖZÜR DİLİYORUM'
Fotoğraf çekilmesinin ardından İsmail Kalkan, Muharrem İnce'nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan'a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın Çiğli'deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce'yle selfie yapmak için sahneye çıktı. Kalkan, korumalara rağmen İnce'ye ulaştı.
Hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle fotoğraf çektirdi.
'ONLARIN ADINA ÖZÜR DİLİYORUM'
Fotoğraf çekilmesinin ardından İsmail Kalkan, Muharrem İnce'nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan'a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.
FIRLATMAYA SON 10 SANİYE
Ve o selfie ortaya çıktı. İsmail Kalkan ve Muharrem İnce'nin yan yana olduğu selfie sosyal medyada bir kullanıcı tarafından "Fırlatmaya son 10 saniye" diye paylaşıldı. Binlerce beğeni alan fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.
Selahattin Demirtaş'tan 24 Haziran öncesi flaş hamle
Muharrem İnce'nin korumaları sahneden atmıştı! O selfie ortaya çıktı
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Kuzey Koreli üst düzey isim ABD'ye gidiyor!
Amman'da İran ve İsrail arasında gizli 'operasyon' pazarlığı
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler: Ey zavallılar, Erdoğan'dan kurtulmak için yanlış adamlar seçtiniz
Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü
Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu
Kehanete inanıp bisikletle aşkını aramaya çıktı
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum