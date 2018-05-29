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Muharrem İnce'nin korumaları sahneden atmıştı! O selfie ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 10:39 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, iki gün önce İzmir'deki programında selfie yapmak için çıktığı sahneden korumalar tarafından indirilen İsmail Kalkan'ı (39) arayıp özür diledi. Aynı zamanda parti üyesi olan Kalkan da bir anlık heyecanla sahneye çıktığını belirterek özür dileğini İnce'ye iletti. İşte gündemden düşmeyen o selfie...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın Çiğli'deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce'yle selfie yapmak için sahneye çıktı. Kalkan, korumalara rağmen İnce'ye ulaştı.

Hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle fotoğraf çektirdi.

'ONLARIN ADINA ÖZÜR DİLİYORUM'

Fotoğraf çekilmesinin ardından İsmail Kalkan, Muharrem İnce'nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan'a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın Çiğli'deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce'yle selfie yapmak için sahneye çıktı. Kalkan, korumalara rağmen İnce'ye ulaştı.

Hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle fotoğraf çektirdi.

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'ONLARIN ADINA ÖZÜR DİLİYORUM'

Fotoğraf çekilmesinin ardından İsmail Kalkan, Muharrem İnce'nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan'a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.

selfie

FIRLATMAYA SON 10 SANİYE

Ve o selfie ortaya çıktı. İsmail Kalkan ve Muharrem İnce'nin yan yana olduğu selfie sosyal medyada bir kullanıcı tarafından "Fırlatmaya son 10 saniye" diye paylaşıldı. Binlerce beğeni alan fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı.


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CHP Cumhurbaşkanı adayı muharrem ince Koruma selfie İsmail kalkan

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