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Muharrem İnce'nin korumalarının sahneden attığı İsmail Kalkan ilk kez konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:13 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün İzmir'deki programında selfie yapmak için çıktığı sahneden korumalar tarafından indirilen İsmail Kalkan'ı (39) arayıp özür diledi. Aynı zamanda parti üyesi olan Kalkan da bir anlık heyecanla sahneye çıktığını belirterek özür dileğini İnce'ye iletti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın Çiğli'deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce'yle selfie yapmak için sahneye çıktı. Kalkan, korumalara rağmen İnce'ye ulaştı. Hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekilmesinin ardından İsmail Kalkan, Muharrem İnce'nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan'a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.

'BİR ANLIK HEYECANLA SAHNEYE FIRLADIM'

Muharrem İnce'nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahcup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi'nde işçi ve CHP üyesi İsmail Kalkan, şunları söyledi:

"Ben Muharrem İnce'ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran'da hepimizin cumhurbaşkanı olacak."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
her ne kadar halkçı vs taklidi yasalarda gerçek yuzlerini saklayamiyorlar.
Sizi Taktir Etmek Gerekir Demek Hala Bir Anlıkta Olsa Heyecan Alabiliyorsunuz Demek Hala İnancınız Var :)))
Vatandaştan özür diliyor olacak iş değil bu İnce CB olamaz ya hiç samimi değil insanda ego olur kibir olur biraz hiç yakıştıramadım.Oysa Rusyadan özür dilemeyi bilmek lazım ah ah benim sevgili müslüman bacım ahh bunlar var ya bunlar one minute der ondan sonra 20 milyon dolara 9 vatandaşın kan parasını lütuf olarak da almazlar ki.bunlar CB olsa ne olur.diyelim Kürt sorununu mecliste çözmek istedi İnce baktı oy kaybediyor hemen güneydoğuya kendi sınırlarında zafermiş gibi tank gezdiremez kan akıtmayı bilmez.fetönün darbe yapması için de zemin hazırlamayı bilmez doğuda yaptıklarıyla ah ah:)
Tüm cumhurbaşkanı adaylarını dikkatlice izliyorum. Tavırları,gözden kaçan şeylere verdikleri tepkileri vs. Hiçbiri samimi gelmiyor bana. Yakalıyorum samimiyetsiz anlarını. Diğerlerine göre karamollaoğlu daha samimi geliyor. Fakat görüşleride bana tamamen ters. Kime atacaksam ilk turda hiçbir fikrim yok
39 mu ? Babam gibi duruyor yahu. 49 filan olması lazım.
Sen niye özür diliyorsun be adam! Adamın fıtratı neyse korumaları aynı zihniyetle hareket etmişler işte! Sahtekarlık diz boyu işte, içi farklı, dışı farklı işte, insanları kandırmaya çalışıyor işte, diğerlerinden hiç bir farkı yok işte, İNCE'yi bişey sanıp oy verecektim, bunu görmek iyi oldu, oy yerine..
işte içinizdeki insana değer. Daha önceleri CHP ye oy vermiştim ama hdp ile ve bazı yanlış uyguladığı siyaset ile artık benden oy çıkmaz bu partiye.
halkın adami ????????
Arayıp özür mü dilemiş cidden? Biz genelde madenci tekmeleyip bir de madenciye "kamu malına zarar vermek ve ayağı incinmekten" dava açanlara alışığız. Bu kadar kibarlık bize ters aga.
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