Muharrem İnce'nin korumalarının sahneden attığı İsmail Kalkan ilk kez konuştu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında dün İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın Çiğli'deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce'yle selfie yapmak için sahneye çıktı. Kalkan, korumalara rağmen İnce'ye ulaştı. Hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yle fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekilmesinin ardından İsmail Kalkan, Muharrem İnce'nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan'a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine Muharrem İnce, İsmail Kalkan'ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde, "Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle" dedi.

'BİR ANLIK HEYECANLA SAHNEYE FIRLADIM'

Muharrem İnce'nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahcup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi'nde işçi ve CHP üyesi İsmail Kalkan, şunları söyledi: