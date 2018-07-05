HABER

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da CHP depremi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

CHP Yalova İl Teşkilatı, parti üyesi olan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Belediye Meclis Üyesi Adil Ürekli’yi partinin grup toplantılarına katılmadıkları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da CHP depremi!

Yalova Belediye Meclisi CHP grubu, seçimin ardından grup toplantılarını belediyede yapıyordu. Ancak CHP Yalova İl Teşkilatı aldığı kararla bu toplantıları son 2.5 yıldır CHP İl Binasında yapmaya başladı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli o günden bu yana toplantılara katılmadı.

CHP Grubu imarla ilgili konuların görüşüldüğü toplantıları ise belediyede yapmayı sürdürdü. Salman, Güleç ve Ürekli, belediyedeki imar konularının görüşüldüğü toplantılara ise katıldı. Ancak CHP Teşkilatı bunu yeterli bulmayarak Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve CHP Yalova Belediye Meclisi Üyesi Adil Ürekli’yi CHP İl Disiplin Kurulu’na sevk etti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın ise, "Belediyenin bürokratlarına bilgi vermesi için partiye götürmem doğru olmazdı. O nedenle imar konularının görüşüldüğü belediyedeki toplantılara katıldım" dediği öğrenildi.

CHP Yalova İl Teşkilatının disiplin kurulunda ne gibi bir karar alacağı, Salman, Güleç ve Ürekli’i hakkında alınan bu kararı MKYK’ya sevk edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İHA

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Ölmeden önceki son sözü yürekleri yakmıştı! Eski futbolcunun oğlu çıktıÖlmeden önceki son sözü yürekleri yakmıştı! Eski futbolcunun oğlu çıktı
BM'den Suriye'ye insani yardımBM'den Suriye'ye insani yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova muharrem ince Vefa Salman halit gülenç adil ürekli CHP Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Kazanan yok!

Şans Topu sonuçları 4 Temmuz: Kazanan yok!

Son dakika! Kanser hastalarına ücretsiz tedavi müjdesi!

Son dakika! Kanser hastalarına ücretsiz tedavi müjdesi!

Ölmeden önceki son sözü yürekleri yakmıştı! Eski futbolcunun oğlu çıktı

Ölmeden önceki son sözü yürekleri yakmıştı! Eski futbolcunun oğlu çıktı

Son dakika! Fetullah Gülen'in yeni talimatları deşifre oldu!

Son dakika! Fetullah Gülen'in yeni talimatları deşifre oldu!

İstanbul'un 5 ilçesinde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'un 5 ilçesinde DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

HDP'li Nursel Aydoğan'ın hapis cezası kaldırıldı!

HDP'li Nursel Aydoğan'ın hapis cezası kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.