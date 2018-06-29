Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk Cuma namazını tatil için geldiği Muğla’nın Marmaris ilçesinde kıldı.
24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirme sonrası ortadan kaybolan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla’nın Marmaris ilçesinde ortaya çıktı. İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından birkaç günlük tatil yapmak için Marmaris'in Selimiye Mahallesi açıklarındaki Kanarya Adası’na geldi.
Önümüzdeki hafta Anadolu turuna Erzurum ile başlayarak olan İnce, bugün öğle saatlerinde tatilini geçirdiği yattan Selimiye Mahallesi'ne geldi. Cuma namazını burada kılan İnce, çıkışta kısa bir esnaf turu yaparak vatandaşlarla sohbet ederken, gelen öz çekim tekliflerini de reddetmedi.
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