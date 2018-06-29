HABER

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin seçimin ardından yaptığı basın toplantısından sonra nerede olduğu merak ediliyordu. İnce tatil yapmak için Marmaris'ten mavi turla Kanarya Adası'na geldi. İnce Cuma namazını Marmaris'te kıldı.

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk Cuma namazını tatil için geldiği Muğla’nın Marmaris ilçesinde kıldı.

24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı değerlendirme sonrası ortadan kaybolan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Muğla’nın Marmaris ilçesinde ortaya çıktı. İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından birkaç günlük tatil yapmak için Marmaris'in Selimiye Mahallesi açıklarındaki Kanarya Adası’na geldi.

incee

Önümüzdeki hafta Anadolu turuna Erzurum ile başlayarak olan İnce, bugün öğle saatlerinde tatilini geçirdiği yattan Selimiye Mahallesi'ne geldi. Cuma namazını burada kılan İnce, çıkışta kısa bir esnaf turu yaparak vatandaşlarla sohbet ederken, gelen öz çekim tekliflerini de reddetmedi.

cami

PARTNERHaydi gel KayaHaydi gel Kaya
Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!
Fotoğraflar // Şarık Tara ailesine taziye ziyaretiFotoğraflar // Şarık Tara ailesine taziye ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran CHP 24 haziran seçimleri muharrem ince Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Marmaris cuma namazı İnce Cuma namazını Marmaris'te kıldı

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tutuklanması sonrası flaş açıklama!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP eski milletvekili Eren Erdem'in tutuklanması sonrası flaş açıklama!

Son dakika! Şırnak'ta askeri araç şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika! Şırnak'ta askeri araç şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Genelkurmay Başkanı Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Suriye sınırında

Kayıp kız Leyla Aydemir'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Kayıp kız Leyla Aydemir'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.